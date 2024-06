Aide humanitaire à Gaza: C’est grâce à la haute considération que les États témoignent à SM le Roi que la voie terrestre inédite est rendue possible (Universitaire)

lundi, 24 juin, 2024 à 19:11

Paris – C’est grâce à la haute considération que les États témoignent à l’égard de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que la voie terrestre inédite est rendue possible pour acheminer l’aide humanitaire décidée par le Souverain aux populations de Gaza, a souligné, lundi, l’universitaire franco-suisse Jean Marie Heydt.

“C’est grâce à la haute considération qu’ont les États de la région à l’égard de Sa Majesté que cette voie terrestre inédite est rendue possible. Pour la mettre en œuvre, Sa Majesté a à nouveau décidé de prendre en charge une grande partie du coût de l’opération sur ses deniers personnels”, a affirmé M. Heydt dans une déclaration à la MAP.

“C’est une démonstration de plus que pour Sa Majesté le Roi l’urgence humanitaire se doit d’être prioritaire de toutes autres considérations”, a noté cet expert des questions internationales.

“Cette initiative décidée par SM le Roi, en tant que Souverain du Royaume et Président du Comité Al-Qods, s’inscrit pleinement dans les objectifs de cette organisation qui gère plusieurs projets au profit des Palestiniens”, a ajouté M. Heydt, estimant que “cette nouvelle opération humanitaire de grande envergure témoigne une fois de plus de l’engagement du Maroc en faveur des femmes et des hommes en souffrance”.

SM le Roi, Président du Comité Al Qods, a donné Ses Très Hautes Instructions pour déployer une opération humanitaire d’aide médicale, destinée à la population palestinienne de Gaza, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Cette aide est composée de 40 tonnes de produits médicaux contenant, notamment, des dispositifs pour la prise en charge des brûlures, et des urgences chirurgicales et traumatologiques, ainsi que des médicaments de première nécessité.

Elle sera acheminée à travers le même itinéraire terrestre inédit emprunté lors de l’opération d’aide alimentaire déployée sur instructions du Souverain au mois de Ramadan dernier.