Aide marocaine aux Palestiniens : une action noble qui témoigne de la solidarité constante du Maroc avec la Palestine (expert espagnol)

lundi, 17 mai, 2021 à 11:22

Madrid – La décision de SM le Roi Mohammed VI d’envoyer une aide humanitaire d’urgence au peuple palestinien constitue une « action noble » qui reflète, une fois de plus, la solidarité que le Maroc a toujours manifestée en faveur de la Palestine et des Palestiniens, a souligné, lundi, l’expert espagnol Miguel Angel Puyol.

Pays engagé et fidèle à ses traditions, le Maroc a soutenu depuis toujours la cause palestinienne et fait des préoccupations du peuple palestinien une priorité dans sa politique extérieure, a relevé M. Puyol dans une déclaration à la MAP.

«Les Marocains et les Palestiniens sont deux peuples frères. Dans ce sens, le Maroc n’a jamais épargné d’effort pour venir en aide à la Palestine sur tous les plans, politique, humanitaire, logistique et économique », a affirmé l’expert espagnol, rappelant que le Maroc est le premier défenseur de la cause palestinienne dans les foras internationaux.

L’engagement du Maroc en faveur de la Palestine n’est plus à prouver, a-t-il dit, faisant observer que SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, n’a eu de cesse de soutenir et de défendre les droits légitimes du peuple palestinien et d’œuvrer pour la solution de deux États.

SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, avait donné Ses Très Hautes Instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire d’urgence au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, rappelle-t-on.

Selon le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, cette aide humanitaire, constituée de 40 tonnes, est composée de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments de soins d’urgence et de couvertures.