Aide marocaine aux Palestiniens : un digne exemple de solidarité à suivre (ONG Suisse)

dimanche, 16 mai, 2021 à 18:37

Genève – L’aide humanitaire d’urgence annoncée par le Maroc, sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza est un digne exemple de solidarité effective à suivre par tous les pays du monde, a souligné l’Organisation non-gouvernementale suisse, “Promotion du Développement Economique et Social” (PDES).

Dans un communiqué, l’ONG qui bénéficie du statut consultatif auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC), relève que ce geste humanitaire de grande portée est une nouvelle illustration de la solidarité concrète et résolue du Royaume en faveur du peuple palestinien et de la paix dans le monde.

« A travers cette initiative, le Maroc apporte une nouvelle preuve de son engagement constant à promouvoir les nobles valeurs et objectifs humains dans leurs dimensions liées à la paix, à la sécurité et au développement », affirme l’organisation, soulignant que cet engagement du Royaume est reconnu et hautement apprécié par la communauté internationale.

L’ONG ECOSOS a rappelé, dans ce sens, les efforts du Maroc pour parvenir à une solution réaliste et durable à la question israélo-palestinienne, satisfaisant les droits légitimes du peuple palestinien, pour un État indépendant et viable et permettant aux peuples de la région de vivre dans la dignité, la prospérité et la stabilité.

SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, avait donné Ses Très Hautes Instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire d’urgence au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Cette aide humanitaire, constituée de 40 tonnes, est composée de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments de soins d’urgence et de couvertures, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.