Aide marocaine à Gaza et Al-Qods : Engagement “ferme et continu” de SM le Roi envers le peuple palestinien (Centre d’études espagnol)

mercredi, 13 mars, 2024 à 11:29

Madrid- L’aide humanitaire acheminée, mardi par voie terrestre, aux populations palestiniennes de Gaza et de la Ville Sainte d’Al-Qods, sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, illustre, encore une fois, l’engagement “ferme et continu” du Souverain et de l’ensemble du peuple marocain en faveur de la défense des intérêts des Palestiniens, a affirmé, mercredi, le Centre d’études hispano-marocaines.

“SM le Roi, Président du Comité Al-Qods, ne cesse d’apporter Son soutien aux Palestiniens et œuvre inlassablement en faveur d’une paix équitable et durable dans la région”, a souligné le président du Centre, Miguel Angel Puyol Garcia, dans une déclaration à la MAP, relevant que l’aide acheminée aux populations de Gaz et d’Al-Qods témoigne de la solidarité de l’ensemble des composantes de la société marocaine avec le peuple palestinien dans ces circonstances difficiles.

Il a relevé que ‘’cette opération d’aide inédite, la première par voie terrestre depuis le début des hostilités armées, revêt une grande importance, car elle permettra de soulager les souffrances des populations de Gaza et d’Al-Qods, notamment les enfants et les personnes âgées’’.

‘’Elle répond également aux constantes de la politique du Royaume du Maroc, qui consiste à appuyer le peuple palestinien à travers des initiatives concrètes sur le terrain’’, a soutenu M. Puyol Garcia.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité Al Qods, a donné Ses Très Hautes Instructions pour déployer une opération humanitaire d’aide alimentaire, par voie terrestre, destinée à la population palestinienne de Gaza et de la Ville Sainte d’Al Qods. Cette aide, qui coïncide avec le début du mois sacré du Ramadan, intervient pour apaiser les souffrances des populations palestiniennes, et notamment leurs catégories les plus vulnérables.