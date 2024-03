Aide marocaine à Gaza et Al Qods: Un “geste historique”, qui témoigne de “l’engagement humanitaire” de SM le Roi (Eurodéputés)

mercredi, 13 mars, 2024 à 11:40

Bruxelles – Des eurodéputés ont salué l’opération humanitaire ‘’inédite’’ d’aide alimentaire, par voie terrestre, au profit de la population palestinienne de Gaza et d’Al Qods, lancée sur Très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, soulignant l’importance de ce ‘’geste historique, qui témoigne de l’engagement humanitaire’’ de SM le Roi.

‘’SM le Roi a ordonné une aide à la Palestine, totalisant plus de 40 tonnes, transitant par un passage terrestre unique’’, a réagi l’eurodéputé du groupe du Parti populaire européen (PPE) au Parlement européen, Tomáš Zdechovský sur son compte X, anciennement Twitter.

Selon lui, cette livraison ‘’stratégique’’ pendant le Ramadan souligne ‘’l’efficacité du Comité Al Qods présidé par SM le Roi’’.

De son côté, l’eurodéputé Ilhan Kyuchyuk a mis l’accent sur le caractère ‘’inédit’’ de cette opération humanitaire qui a permis la livraison directe des aides, sans passer par les largages aériens.

C’est un ‘’geste historique pendant le Ramadan, qui témoigne de l’engagement humanitaire’’ de SM le Roi, a indiqué le vice-président de l’Alliance des libéraux et des démocrates pour l’Europe (ALDE) au sein du Parlement européen, sur son compte X.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité Al Qods, a donné Ses Très Hautes Instructions pour déployer une opération humanitaire d’aide alimentaire, par voie terrestre, destinée à la population palestinienne de Gaza et de la Ville Sainte d’Al Qods. Cette aide, qui coïncide avec le début du mois sacré du Ramadan, intervient pour apaiser les souffrances des populations palestiniennes, et notamment leurs catégories les plus vulnérables.