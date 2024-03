Aide marocaine à Gaza et à Al Qods : Les médias européens soulignent un ‘’fait inédit’’ et un ‘’engagement constant’’ du Royaume envers la Palestine

mercredi, 13 mars, 2024 à 15:47

Bruxelles – Les médias européens se sont fait largement l’écho, mercredi, de l’opération humanitaire d’aide alimentaire, par voie terrestre, au profit de la population palestinienne de Gaza et d’Al Qods, lancée sur Très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, soulignant un ‘’fait inédit’’ et un ‘’engagement constant’’ du Royaume envers le peuple palestinien.

En France, le magazine panafricain “Jeune Afrique” souligne “l’engagement personnel’’ de SM le Roi pour la réussite de cette opération, relevant que l’acheminement de cette aide directement aux populations concernées, constitue un “fait inédit” depuis le début du conflit le 7 octobre dernier.

De son côté, “Le Monde” écrit que l’annonce de l’envoi de cette aide par le Royaume par voie terrestre intervient au moment où “la communauté internationale fait pression pour diversifier les voies d’acheminement vers le territoire au bord de la famine”, notant que ‘’le Maroc est le premier pays à acheminer, par cet itinéraire terrestre inédit, son aide humanitaire’’.

En cette période du mois sacré du Ramadan, le Maroc a lancé une vaste opération humanitaire en faveur des Palestiniens de Gaza et Al Qods, indique, pour sa part, TRT-France, précisant que cette initiative intervient en ce début du mois sacré du Ramadan, sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, dans “un esprit de solidarité et d’apaisement des souffrances des communautés les plus affectées par les conditions actuelles”.

Dans le même sillage, les médias espagnols mettent l’accent sur le ‘’caractère inédit’’ de l’opération d’aide acheminée par le Maroc au peuple palestinien.

L’agence de presse ‘’EFE’’ indique que le Maroc envoie de l’aide humanitaire par voie terrestre à Gaza via un itinéraire “inédit”.

L’aide a été acheminée par avion depuis le Maroc, puis transférée sur des camions du Croissant-Rouge palestinien pour être distribuée à Gaza, précise la même source, ajoutant que les Palestiniens d’Al-Qods bénéficieront également de cette aide.

Dans le même sens, “Cadena Ser’’, fait savoir que le Maroc a fourni une aide humanitaire importante au peuple palestinien, et ce par une voie terrestre “sans précédent”.

SM le Roi Mohammed VI, en tant que Président du Comité Al-Qods, ‘’réaffirme Son soutien constant et historique à la cause palestinienne à travers cette initiative qui coïncide avec le début du Ramadan’’, écrit, de son côté, le magazine ‘’Atalayar’’, spécialisé dans les affaires du Maghreb.

‘’L’aide ordonnée par SM le Roi s’inscrit dans une longue tradition de solidarité agissante et concrète avec la Palestine et dans la continuité de la Sollicitude Royale à l’égard du peuple palestinien’’, fait observer la publication, mettant en exergue les positions et initiatives du Souverain en soutien de la cause de la Palestine et du peuple palestinien.

“La solidarité marocaine n’est pas dictée par les circonstances, mais reste constante et permanente’’, note la publication, ajoutant que ‘’cette aide est une preuve supplémentaire que le Maroc est un pays engagé en faveur de la Palestine”.

Pour sa part, “skynewsarabia” fait savoir qu’outre l’aide institutionnelle, déployée notamment à travers la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, SM le Roi Mohammed VI a pris en charge sur Ses deniers personnels, une grande partie de l’aide acheminée, dont en particulier celle destinée aux nourrissons et aux enfants en bas âge.

Le portail indique que depuis le déclenchement des hostilités armées il y a plus de cinq mois, le Maroc est le premier pays à acheminer, par cet itinéraire terrestre inédit, son aide humanitaire et qui sera livrée directement aux populations bénéficiaires.

En Turquie, l’agence de presse “Anadolu” rapporte que le Maroc est le premier pays, après cinq mois de conflit dans la Bande de Gaza, à réussir à acheminer une aide humanitaire à travers cet itinéraire terrestre inédit et à la remettre directement aux populations bénéficiaires.

De son côté, le quotidien “Hürriyet Daily News” écrit que le Maroc a envoyé 40 tonnes d’aide d’urgence par voie terrestre à destination de la population de Gaza, ce qui permet d’éviter les problèmes qui entravent l’acheminement de l’aide humanitaire par les autres voies.