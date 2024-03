Aide marocaine à Gaza et Al Qods: des médias africains mettent en avant le “geste humanitaire” du Royaume envers les Palestiniens

mercredi, 13 mars, 2024 à 17:01

Dakar – Plusieurs médias africains ont mis en avant le déploiement, sous Très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, d’une aide humanitaire destinée à la population palestinienne de Gaza et d’Al Qods.

Sous le titre “Le Roi du Maroc au secours des Gazaouis”, l’Agence de presse Africaine (APAnews) note que ce “geste humanitaire” envers les Palestiniens vient couronner une longue tradition de solidarité ancrée dans l’approche marocaine à l’égard de la question palestinienne.

Fidèle à sa tradition de solidarité qui ne s’est jamais démentie envers les Palestiniens, le Maroc a mis en branle une opération de distribution de vivres pour apaiser les souffrances de la population de la bande de Gaza, qui vit, en ce début du mois de Ramadan, “dans des conditions déplorables”, souligne le média africain.

Et d’ajouter que le Maroc est le premier pays à acheminer, par cet itinéraire terrestre inédit, son aide humanitaire pour être livrée directement aux populations bénéficiaires. En Palestine, ce geste de solidarité du Maroc a été fortement apprécié, fait remarquer l’agence APA.

Pour sa part, l’Agence de presse sénégalaise (APS) écrit que le Royaume du Maroc a déployé une aide humanitaire composée de 40 tonnes de denrées alimentaires destinés à la population de Gaza et de la Ville Sainte d’Al Qods.

L’agence ajoute que SM le Roi Mohammed VI a donné Ses Hautes Instructions pour fournir une aide alimentaire aux populations de cette Ville Sainte, précisant que 2000 paniers alimentaires bénéficiant à 2000 familles Maqdessies seront distribués, alors que 1000 repas seront servis quotidiennement en faveur des Palestiniens de la Ville.

Le site sénégalais “Senego” relève également que SM le Roi Mohammed VI a donné Ses Très Hautes Instructions pour déployer, par voie terrestre, une aide humanitaire destinée à la population palestinienne de Gaza et d’Al Qods.

Cette initiative démontre, encore une fois, que les positions du Royaume et de SM le Roi Mohammed VI envers la cause palestinienne sont “claires et inébranlables”, souligne le média sénégalais.

Sous le titre “Palestine : le Roi du Maroc ordonne le déploiement d’une aide humanitaire destinée à la population de Gaza et d’Al Qods”, le journal sénégalais “Le Républicain” indique que ce geste, qui coïncide avec le début du mois sacré de Ramadan, vient apaiser les souffrances des populations palestiniennes, notamment les catégories les plus vulnérables.

Et de poursuivre que cette opération humanitaire de grande envergure au profit des populations palestiniennes confirme l’engagement efficient et la Haute sollicitude de SM le Roi à l’endroit de la cause palestinienne.

De son côté, les médias béninois, dont “BéninWebTv”, rapportent que le Maroc a mis en œuvre une opération humanitaire pour distribuer 40 tonnes de vivres directement aux habitants de la bande de Gaza, “en proie à des conditions de vie difficiles”.

Pour l’Agence ivoirienne de presse (AIP), cette opération humanitaire de grande envergure témoigne de l’engagement continu de SM le Roi Mohammed VI en faveur de la cause palestinienne, confirmant ainsi Son soutien indéfectible aux populations dans le besoin.

Des médias du Mali, de la Guinée et du Gabon se sont fait l’écho également de cette initiative Royale.