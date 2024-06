Aide médicale à Gaza: Les efforts du Maroc sous le leadership de SM le Roi en soutien aux Palestiniens sont “sincères et constants” (Directeur du Centre Al-Qods)

lundi, 24 juin, 2024 à 19:26

Al-Qods – Les efforts du Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, en soutien aux Palestiniens, sont “sincères et constants”, a affirmé lundi le directeur du Centre Al-Qods pour les droits économiques et sociaux, Ziad Al-Hamouri.

“La position du Maroc, sous la conduite de SM le Roi, est connue pour sa crédibilité et sa constance. Elle est le reflet des liens profondément enracinés qui unissent les peuples marocain et palestinien”, a déclaré M. Al-Hamouri à la MAP en réaction au déploiement, sur Très Hautes Instructions du Souverain, de l’opération humanitaire d’aide médicale destinée à la population de Gaza.

Il a souligné que “dans le meilleur comme dans le pire, la préoccupation palestinienne a toujours été fortement présente dans la conscience des Marocains, comme en témoigne le quartier des Marocains au cœur de la ville d’Al-Qods”, a-t-il relevé, notant que SM le Roi place la cause palestinienne au premier rang des priorités de la diplomatie marocaine.

L’aide humanitaire médicale envoyée en ce moment critique pour les habitants de la Bande de Gaza reflète cette solidarité Royale absolue avec la Palestine, a-t-il poursuivi, notant que l’acheminement de cette aide par voie terrestre illustre le respect et la haute estime dont jouit le Souverain.

A cet égard, le directeur du Centre Al-Qods pour les droits économiques et sociaux a tenu à exprimer ses vifs remerciements et sa gratitude à SM le Roi pour cette aide humanitaire destinée à alléger les souffrances des Palestiniens, d’autant plus, a-t-il dit, que tous les points de passage menant à la Bande de Gaza font l’objet d’un blocus total, ce qui a négativement impacté l’acheminement des aides humanitaires et médicales.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, a donné Ses Très Hautes Instructions pour déployer une opération humanitaire d’aide médicale, destinée à la population palestinienne de Gaza, composée de 40 tonnes de produits médicaux contenant, notamment, des dispositifs pour la prise en charge des brûlures et des urgences chirurgicales et traumatologiques, ainsi que des médicaments de première nécessité.