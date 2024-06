Aide médicale à Gaza : le Maroc sous le leadership de SM le Roi est, pour les Palestiniens, le premier défenseur de leur cause (chercheuse palestinienne)

lundi, 24 juin, 2024 à 18:49

Rabat – Le Maroc sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods est, pour les Palestiniens, le premier défenseur de leur cause, a souligné la chercheuse palestinienne Bouchra Barakat, saluant les efforts déployés par le Royaume pour instaurer la paix dans la région.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Barakat a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi pour le déploiement d’une aide médicale destinée à la population de Gaza, qui vient s’ajouter au lot d’aides humanitaires acheminées par le Royaume aux frères palestiniens, aussi bien à Gaza qu’à Al-Qods.

“Cet acte généreux, qui n’est pas étranger aux Marocains, n’est pas le seul effectué par le Maroc, Roi et peuple”, a affirmé Mme Barakat, rappelant les initiatives humanitaires lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, il y a plusieurs mois à Gaza et en Cisjordanie, dont une grande partie a été prise en charge sur les deniers personnels du Souverain, en particulier celles destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, et leur grand impact sur les Palestiniens.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, a donné Ses Très Hautes Instructions pour déployer une opération humanitaire d’aide médicale, destinée à la population palestinienne de Gaza.

Ces opérations humanitaires de grande envergure viennent confirmer l’engagement effectif et la sollicitude constante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en faveur de la Cause Palestinienne.