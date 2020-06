Aide médicale marocaine aux pays africains, une démarche pragmatique et orientée vers l’action (expert)

mercredi, 17 juin, 2020 à 11:13

Dakar – L’aide médicale marocaine au profit de plusieurs pays africains, décidée sur très Hautes Instructions royales, incarne une démarche pragmatique et orientée vers l’action qui permet le partage d’expériences et de bonnes pratiques, a affirmé M. Mohamed H’midouche, expert international spécialisé en diplomatie & développement économique en Afrique.

Cette démarche “vise à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner les efforts du continent dans les différentes phases de gestion de la pandémie”, a-t-il déclaré à la MAP.

M. H’midouche a rappelé, dans ce sens, que dès le 13 avril dernier, et face à la propagation de la pandémie du Coronavirus dans le monde et particulièrement en Afrique, SM le Roi Mohammed VI, après concertation avec les Chefs d’Etat du Sénégal et de la Côte d’Ivoire, a lancé une nouvelle initiative continentale visant la limitation de la propagation de la pandémie du Covid-19 en Afrique.

A peine deux mois après l’annonce de cette nouvelle initiative royale, poursuit l’expert marocain, le Royaume a décidé, sur très Hautes Instructions de SM le Roi, d’accorder une aide médicale exceptionnelle qui est en cours d’acheminement par voie aérienne à bord des vols cargos de Royal Air Maroc, à plusieurs pays africains frères situés dans les cinq régions que compte le continent (Afrique Australe, Afrique Centrale, Afrique de l’Est, Afrique du Nord et Afrique de l’Ouest).

Cette aide, à caractère purement humanitaire, s’inscrit dans le cadre de la politique de coopération et de solidarité sud-sud qui a toujours caractérisé les relations bilatérales du Maroc avec les pays frères d’Afrique, a-t-il souligné.

L’expert marocain a fait observer également que cette assistance du Maroc est conforme aux Objectifs du Millénaire pour le Développement adoptés par les Nations Unies, notamment l’ODD N 1 (Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde), l’ODD N 3 (Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge), l’ODD N 9 (Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation) et l’ODD N 17 (Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement et le revitaliser).

“Ce geste de magnanimité de Sa Majesté le Roi a été chaleureusement salué dans les médias audio-visuels par les représentants des gouvernements africains récipiendaires de cette aide ainsi que par les représentants de la société civile et leaders d’opinion, tels que les Chefs religieux et les associations des anciens étudiants africains formés au Maroc”, a-t-il encore dit.