Al Hoceima: Des chantiers structurants pour la promotion d’un dynamique de développement tous azimuts

mardi, 21 juillet, 2020 à 18:19

Par Azzelarab Moumeni

Al Hoceima – La province d’Al Hoceima connaît ces des dernières années une dynamique sans précédent grâce aux chantiers ouverts et aux projets structurants qui sont en cours de réalisation pour conforter la dynamique de développement dans cette province.

Ces projets, dont certains ont été réalisés et d’autres en cours d’achèvement, sont de nature à consolider les services de base fournis aux citoyens, enclencher une véritable dynamique de développement et à créer de l’emploi direct et indirect au profit des jeunes de la province dans plusieurs secteurs vitaux.

Ces chantiers sont menés dans le cadre du Programme de développement territorial “Al Hoceima Manarat Al Moutawassit”, dont le coup d’envoi a été donné par SM le Roi Mohammed VI en octobre 2015, et qui est considéré comme l’un des plus grands projets de développement lancés dans le Royaume.

Englobant plusieurs secteurs et domaines, notamment la consolidation des infrastructures de base, l’hydraulique et les routes, la promotion du domaine social, la protection de l’environnement, la gestion des risques, la culture et le sport et la promotion de la chose religieuse, ces projets reflètent l’attention particulière qu’accorde SM le Roi Mohammed VI à cette province.

Ces chantiers, qui sont répartis entre les différentes zones rurales et urbaines de la province et hautement salués par la population locale et les divers acteurs, ont contribué à réduire les inégalités sociales et spatiales, d’autant plus qu’ils placent les citoyens au cœur du développement et l’élément humain au centre des préoccupations.

Grâce à ces projets importants, la province d’Al Hoceima a gagné en attractivité au niveau économique et touristique, étant donnée qu’elle est devenue une destination de premier plan pour les touristes marocains et étrangers.

De même, ces chantiers tendent à donner un nouveau souffle à la ville d’Al Hoceima pour devenir un pôle économique et culturel distingué et une destination prometteuse pour les investisseurs, compte tenu des deux zones industrielles pilotes situées à Ait Kamra et Imzouren et qui attirent de nombreux investissements marocains et étrangers.

La création de ces zones industrielles et l’installation de plusieurs usines ont eu un écho positif auprès des jeunes de la province et ont contribué à la création de l’emploi direct et indirect.

Une chose est sûre, ces chantiers grandioses et structurants qui sont en cours de réalisation dans plusieurs provinces et régions du Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, contribueront à hisser le Royaume au rang des pays développés et renforceront sa compétitivité à l’échelle internationale.