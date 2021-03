Algérie: le Syndicat national des praticiens de la santé publique décide de reprendre les manifestations

vendredi, 26 mars, 2021 à 19:37

Alger – Le Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP) a décidé de reprendre les manifestations au niveau national, en protestation contre le retard du remboursement des bourses de Covid-19, les conditions dont pâtit le secteur et le manque d’engagement du ministère de tutelle dans l’exécution des décisions des autorités relatives au coronavirus.

Le SNPSP a indiqué, dans un communiqué, que son bureau national a décidé de revenir au choix des protestations, dont la date de début sera annoncée ultérieurement, et ce après avoir étudié les rapports des chefs de bureaux.

Le SNPSP revendique notamment le remboursement de la 3ème et 4ème tranches de l’indemnité exceptionnelle de Covid-19, exprimant son mécontentement face à l’exclusion des praticiens médecins, alors qu’ils ont été mobilisés dans la lutte contre la pandémie.

Le Syndicat a également critiqué le manque d’engagement du ministère de tutelle en matière d’exécution des décisions des autorités, appelant à inclure la maladie de Covid-19 et la fatigue psychique et physique qu’elle cause dans la liste des maladies professionnelles.

Le SNPSP avait appelé le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, lors d’une rencontre entre les deux parties tenue début mars, à intervenir auprès des services de la Primature afin de régler les dus financiers des praticiens de la santé publique, y compris les 3ème et 4ème tranches de la bourse Covid-19, ainsi que le règlement des dossiers en attente depuis des années, notamment le dossier de classement du doctorat en médecine dentaire.

Le Syndicat a également dénoncé les restrictions pratiquées dans de nombreux Wilayas et établissements de santé, qui entachent la liberté d’action syndicale, et l’ingérence de l’administration dans les affaires syndicales.