Alliances et “apparentements de listes”, enjeux majeurs des élections fédérales en Suisse

jeudi, 29 août, 2019 à 11:45

Taoufik El Bouchtaoui.

Genève – Lutte contre le changement climatique, égalité femme-homme, relation avec l’UE, migration… autant de sujets clés des prochaines élections fédérales du 20 octobre pour le renouvellement du Parlement en Suisse, un scrutin dont l’issue dépend en premier lieu des alliances et “des apparentements de listes” scellés à gauche, à droite et au centre par les partis politiques en prévision de cette échéance cruciale.

Pour chaque scrutin, les partis politiques helvétiques dans les cantons qui connaissent le système proportionnel, sont autorisés en vertu de la loi, à unir leurs listes pour augmenter leurs chances d’obtenir des sièges au sein du Conseil national, une stratégie connue dans le jargon électoral sous le nom d'”apparentements de listes”. Les suffrages obtenus grâce à ces alliances sont en fait comptabilisés ensemble, comme s’ils provenaient d’une seule liste.

Concrètement, les listes apparentées participent en tant que liste unique à la première répartition des sièges. Puis, dans une seconde répartition, elles se partagent les sièges obtenus. Cette pratique permet aux petites et moyennes formations d’espérer obtenir plus qu’elles ne le pourraient en se présentant seules et aux partis importants d’optimiser leurs gains en sièges.

“Les partis obtiennent un certain nombre de sièges, mais ce n’est jamais un chiffre tout rond. On va obtenir des sièges, plus quelques restes. L’apparentement permet de mettre ces restes ensemble pour éventuellement gratter un siège supplémentaire”, a expliqué Vincent Duvoisin, responsable des droits politiques à l’Etat de Vaud à la Radio télévision suisse (RTS).

Au Parlement helvétique, un élu sur huit doit, en effet, son siège à un apparentement de liste avec un autre parti.

Toutefois, ce mécanisme qui constitue un enjeu électoral majeur est souvent décrié, car, en votant pour le candidat d’un parti, l’électeur peut involontairement apporter son suffrage à une autre formation.

Lors des dernières élections fédérales en 2015, l’Office fédéral de la statistique (OFS) avait enregistré 71 apparentements de listes, soit huit listes de moins qu’en 2011, mais plus que lors de toutes les élections fédérales précédentes (70 en 2007, 67 en 2003, 63 en 1999).

Si les tractations entre partis sont sur le point d’aboutir dans la plupart des cantons, la grande alliance des partis du centre annoncée depuis quelques mois peine à convaincre.

L’hiver dernier, les présidents du Parti démocrate du Centre (PDC), des Vert’libéraux, du Le Parti bourgeois-démocratique (PBD) et du Parti évangélique avaient annoncé vouloir créer une union à quatre pour renforcer le centre au Parlement.

Entre-temps, le thème du changement climatique a gagné en importance et la réalité arithmétique de chaque canton a refait surface. Certaines sections des Vert’libéraux préfèrent ainsi se lancer dans une alliance écologiste plutôt qu’au centre.

“C’est aussi une discussion mathématique, et dans les cantons de Vaud et Genève, on n’est pas parvenu à faire cette alliance, de même qu’à Lucerne et dans les Grisons, où on s’est allié avec les Verts et le PS, a expliqué le président des Vert’libéraux Jürg Grossen.

A Saint-Gall et en Thurgovie également, la gauche est en train d’attirer les Vert’libéraux. Un vaste apparentement au centre devrait malgré tout être scellé dans au moins sept cantons, dont Zurich et Fribourg.

Au-delà du centre, les fronts sont déjà plus clairs. L’Union démocratique du Centre (UDC) et le PLR, trop distants idéologiquement, ne feront alliance que dans quelques cantons surtout alémaniques. La gauche devrait, elle, largement miser sur les apparentements, dont la teneur exacte sera dévoilée en septembre.

Les électeurs suisses pourront choisir, le 20 octobre prochain, parmi un nombre inédit de listes et de candidats aux élections fédérales du 20 octobre, un enthousiasme qui s’explique notamment par la grève des femmes du 14 juin dernier et les marches pour le climat.

Vaud, Valais, Tessin, Grisons, Zurich… aux quatre coins de la Suisse, les cantons annoncent un nombre de postulants record aux Chambres fédérales.

Il y a quatre ans, 422 listes, soit 3.788 candidats pour le Conseil national, ont été déposées dans les cantons à système proportionnel. C’était 57 de plus qu’en 2011. En 1995, leur nombre s’élevait à 278, en 1971 à 151.

Confirmant une courbe exponentielle, l’année 2019 compte déjà plus de 4.000 candidats officiels, alors que tous les cantons n’ont pas encore transmis leurs listes électorales.

Le Parlement suisse est constitué de deux Chambres: le Conseil national (Chambre basse) et le Conseil des Etats (Chambre haute).

Dans la majorité des cantons, l’élection du Conseil national et celle du Conseil des Etats ont lieu simultanément, lors des élections fédérales.

Le conseil national compte 200 sièges, qui sont répartis entre les 26 cantons proportionnellement à la taille de leur population, tandis que le Conseil des Etats représente les 26 cantons suisses. Il compte 46 membres.

En 2015, les élections au Conseil national avaient donné lieu à un net virage à droite avec 11 sièges de plus pour l’Union démocratique du centre (UDC, droite) qui a remporté un total de 29,4% des voix, dépassant largement le résultat de 2011 (26,6%) et battant son précédent record électoral en 2007 (28,9%). Avec ce score, le premier parti du pays avait obtenu 65 des 200 sièges à la Chambre du peuple.

Deuxième force du pays, le Parti socialiste avait lui quasiment stagné en termes de suffrages (18,7%, contre 18,8% quatre ans auparavant), mais il avait tout de même perdu trois sièges en quatre ans (de 46 à 43 députés).

Au troisième rang, le Parti libéral-radical avait réussi à freiner le net recul enregistré en 2011 et avait même augmenté sa députation de trois unités, avec 33 sièges pour un total de 16,4% des voix, contre 15,1% en 2011.

Quatrième parti du pays, le Parti démocrate-chrétien avait lui encore reculé avec 11,6% des voix, contre 12,3% en 2011 et 14,5% en 2007. Les démocrates-chrétiens envoient depuis lors 28 députés à Berne, un de moins qu’en 2011.

Les Verts avaient eux encore perdu du terrain, obtenant 7,1% des suffrages, contre 8,4% en 2011 et 9,6% en 2007. Le groupe écologiste avait ainsi perdu quatre membres et en compte ainsi 11 à l’heure actuelle.

Concernant le Conseil des Etats, trois partis sont à force quasiment égale depuis 2015, donnant toutefois une teinte de centre droit à la Chambre des cantons. Il y a quatre ans, c’est le PLR qui avait le plus progressé avec un gain de deux sièges pour arriver à 13 au total.