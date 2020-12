Des ambassadeurs accrédités à Varsovie saluent le rôle stratégique du Maroc et son engagement en faveur de la paix et la stabilité de la région

mardi, 8 décembre, 2020 à 16:39

Varsovie – Des ambassadeurs accrédités à Varsovie ont salué le rôle stratégique du Maroc et son engagement en faveur de la paix et la stabilité de la région.

A l’issue d’une rencontre mardi à Varsovie avec l’Ambassadeur du Maroc en Pologne, M. Abderrahim Atmoun, les diplomates ont réitéré le soutien de leurs pays respectifs aux mesures prises par le Maroc pour le rétablissement du trafic civil et commercial dans la zone d’El Guerguerat.

Les diplomates ont réaffirmé le soutien apporté par leurs pays respectifs au Maroc notamment dans le cadre du rétablissement du trafic civil et commercial dans la zone tampon d’El Guergarat qui permet ainsi de garantir le principe fondamental de la libre circulation des personnes et des biens, indique un communiqué de l’Ambassade du Maroc en Pologne.

Les actions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et les importants efforts déployés par le Maroc pour la recherche d’une solution politique en Libye, aux côtés de l’ONU, ainsi que sa gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 ont également été salués par les diplomates.

L’Ambassadeur de Croatie en Pologne, M. Tomislav Vidosevic, a affirmé dans une déclaration à l’issue de cette rencontre que la Croatie et l’Union européenne ont toujours soutenu le Maroc dans ses initiatives justes et dans le but d’assurer la stabilité, la sécurité et la prospérité au niveau régional.

Il a ajouté que la Croatie salue les efforts de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour assurer la sécurité et promouvoir le développement de l’Afrique, ainsi que les initiatives du Souverain en faveur de la paix et la stabilité dans la région.

L’Ambassadeur du Sénégal, M. Papa Diop, a affirmé de son côté que le Sénégal et son président sont toujours aux côtés de SM le Roi, du Maroc et du peuple marocain pour soutenir toutes les initiatives entreprises dans tous les domaines notamment la paix, la prospérité et l’investissement étranger, mais aussi tous les efforts du Maroc pour soutenir beaucoup de pays afin de faire face à la pandémie de coronavirus qui n’a épargné aucune région du monde.

Il a hautement salué le soutien ‘’précieux’’ apporté par le Maroc au Sénégal en termes d’assistance médicale, affirmant que cette action a été vivement saluée par tout le peuple sénégalais.

‘’C’est la même fierté au niveau de tout le continent d’être aux côtés du Maroc et cela continuera pour des années et des années encore’’, a affirmé le diplomate.

Pour sa part, M. Jean Claude Monsengo Bashwa Oshefwa, Premier conseiller de l’Ambassade de la République Démocratique du Congo (RDC), a affirmé que les actions de SM le Roi en faveur de son pays sont hautement appréciées.

Il a à cette occasion salué l’excellence des relations unissant les deux pays, affirmant que le Maroc et la République démocratique du Congo ont toujours entretenu de bonnes relations qui ne datent pas d’aujourd’hui.

Dans une déclaration au nom de l’Ambassadeur de la République démocratique du Congo, le diplomate a de même mis en avant les liens solides et l’entente entre les deux pays.

Le premier conseiller de l’ambassade des Emirats arabes unis, Ahmed Ibrahim Al Manssori, a indiqué que son pays salue hautement les efforts déployés par le Royaume, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, afin d’assurer la sécurité et la stabilité, soulignant que les liens fraternels et distingués qui unissent les dirigeants des deux pays, et les relations fortes entre le Maroc et les Émirats Arabes Unis sont une référence quant aux relations qui doivent prévaloir dans le monde arabe.

Il a ajouté que son pays a toujours apporté son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc, comme en témoigne sa participation symbolique à l’événement de la glorieuse marche verte et l’ouverture d’un consulat général des Émirats Arabes Unis à Lâayoune, en tant que premier pays arabe non africain à ouvrir un consulat dans les provinces du sud du Royaume.

Pour sa part, M. Abderrahim Atmoun a souligné que les diplomates ont salué le rôle stratégique du Maroc en faveur de la paix et la stabilité dans la région.

Le diplomate marocain a de même indiqué qu’ils ont également salué les initiatives et actions de SM le Roi ainsi que les nombreux efforts déployés par le Maroc en faveur de l’Afrique.

M. Atmoun a ajouté que les diplomates ont réaffirmé leur soutien au Maroc notamment dans le cadre du rétablissement du trafic civil et commercial dans la zone tampon d’El Guergarat.