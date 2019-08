Amina El Guess, une appelée au service militaire aspirant à perfectionner son savoir-faire

jeudi, 22 août, 2019 à 12:55

Agadir – Faisant partie du premier groupe des appelés au service militaire au niveau du siège de l’Etat-Major de la Zone Sud des Forces Armées Royales (FAR) à Agadir, Amina El Guess, une jeune fille de 24 ans, n’a pas pu cacher son immense joie et sa grande fierté d’effectuer cette noble mission.

“Je suis impatiente afin de commencer le service militaire, qui m’aidera sans nul doute à perfectionner mon expérience dans le domaine de la gastronomie”, a confié à la MAP, la jeune Amina, diplômée en hôtellerie, tourisme et restauration.

Fille d’un soldat retraité, Amina, qui a travaillé dans l’un des restaurants d’Agadir, souhaite ainsi mettre en avant son savoir- faire dans le cadre de cette mission et œuvrer conjointement avec ses collègues au service de la Patrie. L’appelée a également fait montre de son ambition d’intégrer par la suite le corps militaire.

Citant des propos de son père, Amina a déclaré que les femmes soldats combattaient côte-à-côte avec les hommes et ont joué un rôle pionnier au sein des différents services des FAR. “Cela m’a donc encouragé à franchir le pas et à effectuer le service militaire”, a-t-elle dit.

A rappeler qu’un premier groupe des appelés au service militaire a été accueilli, lundi dernier, au siège de l’Etat-Major de la Zone Sud des FAR à Agadir.

Ces 2.585 appelés, dont 145 filles, sont issus des préfectures et provinces d’Agadir Ida-Outanane, Inezgane-Aït Melloul, Taroudant, Tiznit, Chtouka-Ait Baha, Guelmim, Laâyoune et Dakhla.

L’opération de sélection et d’incorporation des appelés au service militaire pour l’année 2019-2020 a débuté le lundi 19 août et se poursuivra jusqu’à la fin du mois, et concernera 15.000 bénéficiaires.

Selon un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR, des commissions spécialisées traiteront les dossiers des appelés au service militaire et arrêteront les listes de l’année à 15.000 appelés, qui effectueront leur service militaire pour une période d’une année, qui commencera le 1er septembre prochain.