Anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple: Un discours de franchise, de divulgation et de construction (Universitaire)

lundi, 23 août, 2021 à 11:26

Settat – Le discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion de la commémoration du 68ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple est un discours de franchise, de divulgation et de construction, a souligné l’universitaire Abderrahman Chahchi.

Dans une déclaration à la MAP, M. Chahchi, enseignant à la faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université Hassan 1er de Settat, a affirmé que le discours Royal a jeté de nouvelles bases pour les relations avec les pays voisins et défini les paramètres d’un partenariat fondé sur le respect mutuel et loin des mentalités obsolètes.

Le discours Royal a envoyé des messages clairs indiquant que le Maroc est un pays souverain qui veut traiter avec ses voisins européens sur la base d’une logique “gagnant-gagnant”, a-t-il dit.

M. Chahchi a également indiqué que Sa Majesté le Roi a rappelé les grandes réalisations accomplies par le Maroc dans divers domaines, relevant l’histoire séculaire de l’Etat marocain et sa grande composante amazighe, tout en soulignant que le Royaume est gouverné par une monarchie citoyenne, présidant à la destinée du pays et la façonnant dans une symbiose totale entre le Trône et le peuple ce qui a permis au Maroc de jouir d’une bonne réputation et d’une grande crédibilité au niveau international.

Ces grands acquis suscitent le mécontentement des ennemis qui restent attachés à des idéologies obsolètes, a-t-il poursuivi, faisant observer que les complots ourdis contre le Maroc et son système politique sont alimentés par des positions préétablies de certains pays ayant des régimes toujours teintés d’un passéisme rétif aux évolutions du temps.

Concernant la commémoration de la Révolution du Roi et du Peuple, M. Chahchi a indiqué que Sa Majesté le Roi a souligné qu’elle constitue “une occasion privilégiée pour que notre Nation se remémore avec exaltation les valeurs de sacrifice et de loyauté qui lui permirent de renouer avec la liberté et l’indépendance”.

Et d’ajouter que cette célébration advient à quelques jours des prochaines élections qui constituent un levier pour la mise en place d’institutions crédibles au service des citoyens, et coïncide avec le lancement d’une nouvelle génération de réformes et de projets, prévue dans le cadre de la mise en œuvre du Modèle de développement.