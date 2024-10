Antigua-et-Barbuda salue les Initiatives Royales sur le Sahel et l’Atlantique pour une Afrique prospère et stable

lundi, 21 octobre, 2024 à 18:09

Rabat – Antigua-et-Barbuda a salué, lundi à Rabat, les Initiatives Royales sur le Sahel et l’Atlantique pour une Afrique prospère et stable.

Dans un Communiqué conjoint publié à l’issue d’une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue d’Antigua-et-Barbuda, Everly Paul Chet Green, Antigua-et-Barbuda a salué les Initiatives Royales sur le Sahel et l’Atlantique en faveur d’une Afrique prospère et stable.

Antigua-et-Barbuda a hautement valorisé l’Initiative Royale Atlantique lancée en 2022 dans le cadre du processus des États Africains de l’Atlantique de Rabat, qui vise à promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité partagées dans la région de l’Atlantique africaine, ainsi que l’Initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique.

Tout en mettant en exergue l’engagement du Royaume, sous l’impulsion de la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à favoriser une coopération régionale avantageuse pour l’Afrique subsaharienne, M. Chet Green a souligné l’importance de ces Initiatives Stratégiques qui offrent des possibilités sans précédent pour promouvoir l’intégration régionale et l’émergence économique.