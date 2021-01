Apple vs Facebook, la guerre est déclarée !

mardi, 5 janvier, 2021 à 11:07

Par Nadia ROUIJEL

Rabat – Rien ne va plus entre les deux géants de la technologie. Le conflit sur la politique de gestion des données personnelles, entre Facebook et Apple ne cesse de prendre de l’ampleur et les entreprises affichent désormais publiquement leurs désaccords.

Ce bras de fer, sans précédent, entre les deux firmes californiennes fait écho dans le monde de la « Tech ». Il s’agit d’une mise à jour prévue par Apple que la firme de Zuckerberg décrit comme “pratiques déloyales” et dénonce ouvertement en pleines pages de publicité dans le New York Times, le Wall Street Journal et le Washington Post.

Facebook accuse aussi la firme à la pomme dans un article de blog écrit par son vice-président de la pub, Dan Levy, et dans lequel lit-on « Nous croyons qu’Apple se comporte de manière anticoncurrentielle en utilisant son contrôle de l’App Store pour servir ses résultats financiers, au détriment des développeurs d’applications et des petites entreprises».

En effet, une mise à jour du système d’exploitation mobile iOS obligeant les développeurs d’application à être plus transparent sur la collecte des données personnelles, s’est révélée ne pas être au goût du réseau social, car son business model repose fortement sur la publicité personnalisée, qui selon Zuckerberg: «..Va nuire à de nombreux développeurs et éditeurs dans une période déjà difficile pour eux […] Nous travaillons avec plus de 19 000 d’entre eux dans le monde et, en 2019, nous leur avons versé des milliards de dollars. Beaucoup dépendent de la publicité pour survivre».

Pour sa part, Apple désire, à travers cette quatorzième mise à jour, protéger les données de ses utilisateurs, en leur laissant la liberté d’autoriser ou pas, l’utilisation de leurs informations personnelles, s’inscrivant ainsi dans la politique de l’entreprise sur la gestion des données, axée autour de la transparence.

D’ailleurs le patron d’Apple avait choisi d’intervenir en personne sur le sujet à travers un tweet: « Nous pensons que les utilisateurs devraient avoir le choix des données qui sont collectées à leur sujet et de la manière dont elles sont utilisées. Facebook peut continuer à pister les utilisateurs à travers les applications et les sites comme auparavant. La transparence du suivi des applications dans iOS 14 exigera simplement qu’ils vous demandent d’abord votre permission. »

Ces deux géants n’en sont pas à leur premier affrontement, car bien avant ces allégations, les deux firmes ont exprimé leur désaccord publiquement sur plusieurs aspects qui concernent leur business model, en l’occurrence, le scandale de Facebook avec Cambridge Anlatyca, que le patron d’Apple n’a pas hésité à commenter lors de nombreuses interventions.

Ou encore, très récemment, sur la commission qu’Apple déduit des transactions des utilisateurs via l’App Store, et qui peut s’élever jusqu’à 30%. Cette pratique en question a été contestée par plusieurs régulateurs et éditeurs dont celui du jeu vidéo ultra populaire Fortnite, qui a été banni des appareils d’Apple et ce jusqu’en été 2021.

Facebook se range auprès d’Epic Game à travers la tribune de Dan Levy, promettant ainsi de fournir à la justice tous les éléments pouvant démontrer l’impact de ce bannissement sur ses revenus publicitaires.

Ceci dit, les géants faisant partie du fameux GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) sont en constante rivalité, mais le duo Facebook/Apple sort du lot, car cette compétitivité se transforme petit à petit en guerre qui ne cesse de s’amplifier … Affaire à suivre !