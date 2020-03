Apprenons la langue du pays aux multiples miracles avec Hikmate Fahl!

vendredi, 6 mars, 2020 à 16:07

Par -Yosra BOUGARBA-

Rabat – A l’issue d’un processus compétitif de présélection et de sélection, Hikmate Fahl fut retenue pour bénéficier de la bourse d’études du gouvernement coréen (KGSP). Pour un séjour qui s’annonce long, elle prépara sa valise tout en emballant avec soin son rêve de devenir la première personne de nationalité marocaine à obtenir un master l’habilitant à enseigner le coréen et prit l’avion.

Arrivée à l’aéroport international d’Incheon le 26 août 2010 en Corée du Sud, mi-excitée et mi-inquiète, elle ne savait pas encore les défis qu’elle devra surmonter ni les leçons de vie qu’elle retiendra tout au long de son séjour dans ce pays.

Les pieds, à peine mis sur le sol coréen, “j’ai dû m’adapter au nouvel environnement et suivre le rythme des études”, a-t-elle confié à la MAP.

“Après un an et demi d’études de la langue coréenne à l’université Hankuk des études étrangères (HUFS), j’ai réussi le test de compétence en langue coréenne (TOPIK)”, a-t-elle ajouté.

Par la suite, “j’ai commencé en 2012 mes études de master spécialisé en enseignement du coréen en tant que langue étrangère dans la même université”, a-t-elle fait savoir, notant que 90% des étudiants dans cette spécialité sont coréens et 10% seulement sont des étrangers.

“Au Maroc, j’avais obtenu ma licence en études anglaises. Par conséquent, assister à des cours en coréen lors du cycle master était complètement nouveau pour moi. Même si j’ai étudié la langue pendant un an et demi, j’étais à peine capable de comprendre les cours théoriques animés uniquement en coréen. Cela me faisait souvent de la peine”, a raconté Hikmate avec un air nostalgique.

En plus des difficultés rencontrées lors de ses études, Hikmate souffrait aussi des mois durs d’hiver et du mal du pays, car en raison du programme chargé, elle ne pouvait pas visiter le Maroc et voir sa famille annuellement.

Honnêtement, je me souviens avoir voulu abandonner et revenir au Maroc, a-t-elle avoué.

Toutefois, pour Hikmate, “vouloir c’est pouvoir”. “Quand vous avez un rêve, vous ne pensez ni aux circonstances ni aux conditions. Vous y investissez tous vos efforts et votre énergie. Votre seul souci est comment y parvenir”, a martelé cette jeune fille de petite taille avec un ton déterminé.

“J’ai appris que tout rêve est valable, peu importe qui vous êtes ou d’où vous venez”, s’est épanchée Hikmate avec un regard pétillant.

Ainsi motivée par la bourse reçue et son rêve cher ainsi que grâce à son esprit compétitif, elle refusa de renoncer et continua de travailler encore plus dur pour obtenir son diplôme qu’elle décrocha en 2015. Son projet de fin d’études a porté sur une “étude sur l’assimilation entre le coréen et l’arabe”, à travers laquelle elle a comparé la phonétique et la phonologie des deux langues et étudié les points de différences et de similarités.

Ensuite, Hikmate a travaillé en Corée du Sud où elle jonglait entre l’enseignement (du dialecte marocain, du français et de l’anglais), l’interprétation et la traduction (de l’arabe au coréen).

En 2017, elle concrétisa enfin son rêve d’enseigner le coréen au Maroc. Son amour pour son métier peut vraiment être ressenti dès le début de son cours lorsqu’elle accueille ses élèves avec son sourire lumineux et des expressions de bienvenu en coréen.

Avant de commencer son cours, elle veille à demander à ses élèves comment s’est déroulée leur semaine, avec des mots d’encouragement pour ceux ou celles qui ont passé une semaine difficile. Après, elle commence le cours par une révision des acquis de la dernière séance avant de passer aux nouvelles leçons du jour.

Par exemple, pour le niveau débutant A1, la leçon précédente portait sur les “compteurs” utilisés pour compter. Ce sont les suffixes qui prennent place entre le nombre et l’objet du comptage, puisqu’en coréen, différents compteurs sont utilisés: il y a celui propre aux personnes, celui propre aux animaux et celui propre aux fleurs..etc.

En fait, “l’enseignement du coréen à un étudiant marocain n’est pas facile car c’est une langue avec des systèmes d’écriture et de prononciation différents. Ainsi, je m’assure toujours de leur enseigner de manière simple et amusante en utilisant du matériel d’enseignement moderne, notamment un manuel avec CD, des cartes éclairs et des vidéos”, a-t-elle commenté.

Son cours ne se concentre pas uniquement sur la langue, mais couvre également divers aspects de la culture (la cuisine, les vêtements, les traditions, les manières et l’étiquette).

“Vous ne pouvez pas apprendre la langue sans comprendre comment les Coréens pensent et se comportent”, a-t-elle commenté, relevant qu’elle fait de son mieux pour étancher la soif de curiosité des élèves marocains qui sont très intéressés à la culture de ce pays de l’Asie de l’Est.

“J’estime qu’il relève de ma responsabilité non seulement de leur enseigner la langue, mais aussi de partager mon expérience en Corée du Sud et de leur transmettre les leçons que j’ai apprises durant mon séjour”, a-t-elle indiqué.

A ce sujet, elle a souligné qu’elle est extrêmement impressionnée par l’amour que les Coréens portent à leur langue et le respect qu’ils ressentent envers leur culture.

Par ailleurs, elle a avancé que grâce à leur esprit “vite vite” (빨리 빨리), les Sud-Coréens ont réussi à développer en un clin d’œil leur pays, atrocement ravagé par la guerre de Corée, faisant de lui un des leaders mondiaux de la technologie et de l’industrie. Une des raisons pour laquelle la Corée du Sud est décrite par ses habitants comme le pays aux multiples miracles.

L’harmonie et l’équilibre existants entre la culture traditionnelle coréenne, notamment représentée par les maisons traditionnelles hanok (한옥) et les habits traditionnels hanbok (한복), et la société moderne coréenne sont remarquables, a relevé Hikmate.

“J’ai appris d’eux le sens de l’engagement et du temps, parce qu’en Corée du Sud le temps c’est de l’argent. J’aime aussi leur esprit de respect entre supérieur et subordonné (선배- 후배), fondé sur les valeurs de la vertu”, a-t-elle exprimé.

Interrogée sur ses aspirations futures, Hikmate a tenu de faire valoir qu’ “être la première personne de nationalité marocaine à enseigner le coréen au Maroc est source de fierté et reste le meilleur challenge qu’elle ait à surmonter”.

Pourtant, aujourd’hui, Hikmate couve un nouveau rêve, celui de créer le premier département de langue et culture coréenne au Maroc à la faculté des lettres et des sciences humaines à l’université Mohammed V de Rabat. Cela ouvrira de nombreuses opportunités aux étudiants marocains, qui pourront apprendre cette magnifique langue, participer à des programmes d’échange et bénéficier des bourses d’études fournies par le gouvernement coréen, a-t-elle conclu.