Après son exploit épique au Mondial 2022, le Maroc respecté encore plus par la communauté internationale (Écrivain-journaliste)

mercredi, 28 décembre, 2022 à 16:39

Rabat – Après l’exploit épique de la sélection nationale à la Coupe du monde du Qatar, le Maroc est aujourd’hui respecté encore plus par la communauté internationale, souligne l’écrivain-journaliste, Talaâ Saoud Al Atlassi.

Dans sa chronique hebdomadaire publiée mercredi sur le site en ligne d’informations +Machahid 24+ sous l’intitulé ”La victoire marocaine agace les services algériens de renseignements”, il note que cet exploit marocain au Mondial du Qatar a fait augmenter le respect dont bénéficiait le Maroc de la part de la communauté internationale ainsi que sa popularité mondiale, ajoutant que la sélection nationale a forcé l’admiration partout dans le monde, suscitant de la joie et donnant de belles leçons sur le registre du patriotisme, la persévérance et la cohésion familiale.

Et de relever que cet exploit fait peur au régime algérien, ce qui a amené les services algériens de renseignements à chercher par tous les moyens à ternir l’image du Maroc sur la scène internationale.

”Les services algériens de renseignements, encore sous le choc d’échecs diplomatiques en série, sont aujourd’hui mis K.O par l’héroïque épopée de la sélection marocaine au Qatar”, écrit-il avant d’ajouter que l’exploit des Lions de l’Atlas a montré au monde entier les immenses potentialités et ambitions du Maroc sur le chemin du développement avec le patriotisme comme credo.

”Le monde entier connaît aujourd’hui mieux ce Maroc qui gagne, non seulement dans une compétition sportive planétaire mais aussi et surtout dans sa démarche à relever les challenges dans les domaines politique et social”, fait-il remarquer.

Pour ce spécialiste de l’Algérie, ”Le Maroc agace au plus haut point les services algériens de renseignements, démunis face au patriotisme du peuple marocain et la solidité du Royaume et sa détermination à relever les défis nationaux et sociaux posés”.

Tout en notant que cette victoire marocaine au Mondial de Qatar a renforcé le sentiment patriotique, donnant l’occasion à sept reprises d’entonner l’hymne national devant plus de deux milliards de téléspectateurs, Talaâ Saoud Al Atlassi estime que toutes manœuvres et tous les moyens sont voués à l’échec face à cette cohésion nationale.

Et d’ajouter que le mouvement séparatiste polisario instrumentalisé jusque-là par les services algériens de renseignements dans l’exacerbation de leur hostilité vis-à-vis du Maroc, commence aujourd’hui à donner des signes de dislocation de déliquescence sous l’effet du plan marocain d’autonomie, un plan porteur d’espoir vers des horizons pacifiques.

”Après des décennies d’inertie, des décennies d’inféodation au régime algérien qui instrumentalise le mouvement séparatiste contre le Maroc et pour servir sa politique, le plan marocain d’autonomie s’impose plus que jamais à ce mouvement comme étant une solution politique réaliste, pragmatique et durable et qui suscite de plus en plus une large adhésion parmi les populations séquestrées aux camps de Tindouf”, conclut-il, en précisant que cette adhésion se manifeste à toutes les échelles, de la base au sommet.