Après Guelmim, des diplomates étrangers se rendent à Tan-Tan

lundi, 1 février, 2021 à 12:10

Tan-Tan – Des ambassadeurs étrangers, en tournée dans la région de Guelmim-Oued Noun, ont exprimé l’intérêt de leur pays pour investir dans la ville de Tan-Tan aux grandes potentialités dans les secteurs des pêches, du tourisme et des énergies renouvelables.

Dans des déclarations à la MAP, l’ambassadeur du Pakistan Hamid Ashghar Khan a relevé que le secteur de pêche et des chantiers navals est l’une des plus importantes industries au Maroc, exprimant son admiration pour le développement de cette activité dans le port de Tan-Tan et sa contribution à la préservation de cet héritage par la réparation des anciens navires.

L’ambassadrice de Gambie, Safi Lowe Ceesay a souligné que cette visite, organisée par le conseil régional, lui a permis d’obtenir des informations suffisantes sur les opportunités d’investissement dans la région, mettant l’accent sur la place qu’occupe le secteur des pêches dans l’économie de son pays.

Elle a invité les opérateurs privés des deux pays de réfléchir d’établir des contacts et de réfléchir aux possibilités de mettre en place des partenariats.

De son côté, l’ambassadeur d’Indonésie Hasrul Azwar s’est réjoui des projets économiques et des infrastructures dans la région de Guelmim-Oued Noun, se disant confiant en l’avenir prometteur de cette région, en particulier la ville de Tan-Tan.

La présidente du Conseil de la région Guelmim-Oued Noun, Mbarka Bouaida a mis en relief les grandes richesses de cette région, insistant sur l’importance de renforcer son attractivité et de drainer les investisseurs, marocains et étrangers pour la création des emplois.

Elle a noté que cette visite de diplomates, qui se poursuivra lundi à Sidi Ifni, vise à faire connaitre les potentialités des provinces de cette région, précisant que des projets importants d’investissements ont été examinés à cette occasion, en particulier dans les domaines des énergies renouvelables et du tourisme.

A Tan-Tan, la délégation diplomatique a visité le port de la ville, l’un des plus importants du Maroc, le site touristique Oued Chbika, sur la RN entre Tan-Tan et Laâyoune, ainsi que l’embouchure de Oued Daraa qui renferme un site biologique et touristique.