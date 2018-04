Arabie Saoudite : l’ouverture sur la culture et les arts relance le théâtre et lui fait redorer son blason d’antan

vendredi, 27 avril, 2018 à 12:53

-(Par Youssef SADOK)-.

Riyad – En dépit du fait que le peu de dynamisme théâtral en Arabie Saoudite est loin d’être empreint de la même cadence et floraison que celles qui prévalent désormais dans d’autres pays du monde arabe, le père des arts commence d’ores et déjà à s’arroger la place qui lui échoit et une présence apparente depuis que le Royaume Wahhabite vit au rythme d’une ouverture affichée sur les arts, la culture et le divertissement.

Le théâtre en Arabie Saoudite est apparu récemment après le déclin des prémisses d’un art dramatique ayant émergé dans la moitié du siècle dernier, suite à une gestation culturelle qui a permis de dépoussiérer une mémoire culturelle ayant toujours eu un attachement affectif avec l’une des prestigieuses et mémorables tribunes de rhétorique, d’élocution et de déclamation de poèmes dans la péninsule arabique “Souk Okad”.

Sans nul doute que l’observateur averti des processus culturels ayant jalonné, au fil du temps, le paysage culturel dans le monde arabe se rendra à l’évidence que l’Arabie Saoudite est à la traine par rapport à la majorité des pays de la région dans le domaine théâtral, avait estimé l’un des dramaturges saoudiens, Abderrahmane Al Kharigi, dans son ouvrage sur “la création du théâtre saoudien”, publié en 1986.

En outre, aussi bien les critiques que les responsables sont actuellement unanimes à souligner, sans ambages, l’importance de l’ouverture sur l’art et la culture, de surcroit dans une conjoncture émaillée par une dégringolade et la banqueroute de la créativité face à la prolifération des nouvelles technologies qui, un tant soit peu, constituent inéluctablement des menaces d’aliénation, d’altération du goût et de dépréciation de la joliesse au stricto-sensu.

Le dynamisme qu’a connu dernièrement la scène théâtrale en Arabie Saoudite a suscité un intérêt particulier de la part des artistes et des responsables, outre l’engouement d’un public avide de connaitre les œuvres et les créations des dramaturges de leur pays qui commencent, lentement mais sûrement, de sortir de l’ombre et se faire une place sous le soleil.

Depuis le début des années quatre-vingt du siècle dernier, ceux qui présidaient aux destinées de la chose culturelle en Arabie Saoudite ont décidé de dépêcher plusieurs artistes pour leur permettre d’acquérir des expériences et affûter leurs “armes” culturels à travers des sessions de formation pointues dans des pays arabes (Egypte et Liban), ainsi qu’en Grande-Bretagne. Un brassage culturel de nature à enrichir le théâtre saoudien et lui permettre de sortir de son carcan dans lequel il fut confiné depuis belle lurette.

Pour leur part, les universités saoudiennes ont inséré le théâtre dans leurs programmes culturels.

Dans ce cadre, l’Université du Roi Saoud à Riyad a abrité, en février 2014, le troisième festival du théâtre universitaire dans les pays du Conseil de la Coopération du Golfe (CCG) avec la participation de plus de 18 établissements, alors que l’Université du Roi Khaled à Abha a accueilli, en avril 2015, un festival du théâtral avec la participation de sept universités saoudiennes.

Les œuvres théâtrales saoudiennes ont également franchi les frontières du Royaume pour une présence de plus en plus importante dans les manifestations théâtrales à travers le monde arabe, notamment le festival arabe du théâtre à Alexandrie, le festival international de Koweït du monodrame, le festival de Charjah du théâtre du Golfe, le festival du théâtre arabe à Alger et les “soirées rituelles du théâtre international” en Jordanie.

En 2016, les œuvres théâtrales saoudiennes ont raflé 47 prix dans plusieurs manifestations internationales et arabes, lors desquelles plus de 283 pièces ont été présentées. Une distinction que l’autorité du Théâtre arabe, présidée par le gouverneur de Charjah (Emirats Arabes Unis), Cheikh Sultane Al Qassimi, a qualifiée de “l’année du théâtre saoudien” qui connait une “grande renaissance”.

Toutefois, la question qui préoccupe les dramaturges, les critiques et les médias dans le royaume reste l’absence de l’élément féminin sur la scène et les perspectives du genre d’expression à la lumière de cette absence, ce qui pourrait “aggraver”, de l’avis des critiques, “la crise du Père des arts dans un environnement conservateur” marqué également par “la négligence de la part jeunes dans le contexte de l’invasion des technologies”.

Dans ce sillage, il convient de souligner cette “percée remarquable dans l’histoire du théâtre saoudien” avec la présentation de la pièce “Hayat Al Imbrator” (vie de l’empereur) de la troupe “Satair hamrae” (Rideaux rouges), le 9 février sur la scène de l’Université de la Maison des sciences à Riyad, avec la participation de comédiens des deux sexes et devant un public mixte.

Dans un événement “sans précédent”, la comédienne saoudienne, Najat Miftah (21 ans), a monté sur scène et suscité l’admiration et l’estime aussi bien de ses collègues que du public, ouvrant ainsi l’une des pages rayonnantes de la bataille pour briser l’image négative à l’égard des femmes et de leur créativité au sein de la société.

Ainsi, les aspirations du théâtre saoudien demeurent grandes dans le sillage de la dynamique et du sang neuf insufflé au secteur culturel et artistique, en tant que l’un des moteurs les plus importants du développement humain, qui figure parmi les objectifs de la vision 2030 mise en place par le pays, à travers le développement de la culture, la création de centres pour encourager la créativité et la mise à la disposition des créateurs et des artistes des scènes pour exprimer leurs idées et leurs ambitions, tout en faisant de la culture un élément clé de la communication et un affluent important de l’économie.