Arrêt du Tribunal de Tarascon: “un nouveau revers infligé aux séparatistes après tant d’autres en Europe et ailleurs” (analyste rwandais)

mercredi, 21 juin, 2023 à 19:56

Kigali – L’arrêt du Tribunal de Tarascon (France) condamnant la Confédération Paysanne, une organisation syndicale française utilisée dans le harcèlement judiciaire de l’accord agricole Maroc-UE, est “un nouveau revers infligé aux séparatistes après tant d’autres en Europe et ailleurs”, a affirmé, mercredi à Kigali, l’analyste rwandais André Gakwaya.

Le jugement constitue une grande victoire diplomatique et judiciaire pour le Royaume et confirme sa souveraineté sur ses Provinces du sud, a noté M. Gakwaya, faisant observer que cette nouvelle victoire s’inscrit dans le cadre d’une percée diplomatique au niveau international, après que le nombre des pays mettant en cause la légitimité du groupe séparatiste a augmenté ces dernières années, notamment en Afrique.

Dans une déclaration à la MAP, l’analyste rwandais a réaffirme que “l’histoire, les faits et la réalité plaident en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume”.

Ce jugement “est donc un nouveau revers infligé aux séparatistes, après tant d’autres en Europe et ailleurs,” a-t-il dit, citant notamment le rejet en mai dernier par la Cour d’appel de Londres du recours introduit par l’ONG “WSCUK” contre une précédente décision du tribunal administratif, qui avait rejeté une proposition visant à bloquer l’accord de partenariat signé entre le Maroc et le Royaume Uni, le 26 octobre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2021.

Les crises récentes, notamment la pandémie de la Covid-19 et ses répercussions ont montré à quel point les nations ont besoin d’unité et de solidarité et que les questions qui divisent ne sont plus à l’ordre du jour, a-t-il poursuivi, notant que l’Union africaine (UA) doit sérieusement se pencher sur la légitimité du “polisario” et sur l’exclusion de la pseudo “rasd” de l’UA.

La marocanité du Sahara a été confirmée par de nombreuses instances judiciaires internationales, a-t-il ajouté, soulignant l’exclusivité du traitement du différend régional sur le Sahara marocain par le Conseil de sécurité des Nations Unies.