Arrêt du Tribunal de Tarascon: Une victoire pour le processus de développement des provinces du sud du Royaume (expert italien)

jeudi, 22 juin, 2023 à 12:52

Rome – L’arrêt du Tribunal de Tarascon (France) condamnant la Confédération Paysanne, une organisation syndicale française utilisée dans le harcèlement judiciaire de l’accord agricole Maroc-UE, est une nouvelle victoire pour le processus de développement “sérieux, fructueux et légitime” mené par le Royaume dans ses provinces du Sud, a affirmé l’expert italien en géopolitique, Massimiliano Boccolini.

“Ces défaites répétées des séparatistes confirment la légitimité du Maroc, qui ne cesse de développer et de promouvoir les potentialités de ses Provinces du Sud”, a-t-il déclaré à la MAP, pointant l’aspect non-fondé des allégations de l’entité fantôme.

Tout en se conformant aux droits international et européen, la décision du Tribunal de Tarascon vient confirmer une ligne de fond et consolider la jurisprudence établie, il y a quelques semaines seulement, par la Haute Cour de Londres, a-t-il fait observer. Cette dernière avait, en effet, débouté le “polisario” et confirmé de manière irrévocable la légalité des accords conclus par le Maroc et couvrant ses provinces du Sud.

Mettant l’accent sur le plan d’autonomie du Royaume pour régler le conflit artificiel autour du Sahara marocain, M. Boccolini a mis la lumière sur les différentes avancées réalisées dans le sud du pays aux niveaux social, économique et diplomatique.

Mardi, le Tribunal de Tarascon a rendu un arrêt condamnant la Confédération Paysanne qui visait à interdire à l’entreprise française spécialisée dans la commercialisation de fruits et légumes en provenance du Maroc, y compris des Provinces du Sud, IDYL, de distribuer ses produits.

Instrumentalisée par le “polisario” et ses relais en France, cette organisation syndicale française agissait pour le harcèlement judiciaire de l’Accord Agricole Maroc-UE.