Asmaa Oubou : L’ambassadrice itinérante accréditée auprès des Capitales touristiques européennes

mardi, 10 mars, 2020 à 13:06

– Par : Hassan Hermas-

Agadir – A la faveur de sa prouesse, son dévouement et son sérieux, Asmaa Oubou est l’une des femmes marocaines qui ont réussi à marquer par leur empreinte les domaines du tourisme, la communication et la chose publique.

D’un pas énergique, la jeune femme franchit la porte d’entrée du Conseil régional de tourisme d’Agadir-Souss-Massa, dont elle assure la direction. Ses journées se déroulent dans un climat fraternel en parfaite symbiose avec son équipe composée majoritairement de femmes.

A la faveur de ses grandes compétences, Asmaa jouit d’un grand estime auprès des professionnels du tourisme à Agadir, à force de voyager constamment à l’étranger pour faire la promotion de la première station balnéaire du Royaume. Son visage rayonnant égayé d’un sourire spontané est devenu familier pour le personnel de l’aéroport Agadir-Al Massira.

Ayant réussi à mener d’un main de maître des négociations laborieuses au service de l’offre et de l’animation touristique, ses efforts ont donné leurs fruits et ont influencé positivement le nombre des arrivés et des nuitées touristiques, notamment au cours de ces trois dernières années.

Du salon Top Resa en France, au world travel market de Londres, passant vers le FestiVitas à Mulhouse, et arrivant au Salon de Berlin, Mme Oubou ne rate aucune occasion pour faire rayonner le tourisme marocain, aux quatre coins du monde.

Étant souvent entourée d’acteurs touristiques et de “succes stories”, la jeune femme issue d’une célèbre famille de juristes dans le Souss, a pu forger son nom dans le secteur à la faveur de ses études universitaires dans le marketing et la gestion commerciale, sa maîtrise des langues arabe, amazighe, française et anglaise, outre ses talents de communicatrice douée.

Ayant auparavant occupé le poste de manager du programme “Agriculture et agrobusiness intégrés (AAI) mis en œuvre par la compagnie américaine Chemonics International et financé par l’Agence des États-Unis pour le développement international (Usaid), la jeune femme n’a pas cédé aux salaires très avantageux proposés en étranger et a fait le choix de faire carrière dans son propre pays.

L’ambassadrice itinérante accréditée auprès des Capitales touristiques européennes ne regrette pas son choix et essaye autant qu’elle puisse d’équilibrer entre son rôle de mère et d’épouse et son travail plein de réunions et de voyages.