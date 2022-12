Atlantic Dialogues: La Conférence des Etats Africains Atlantiques, une initiative visant à créer des synergies pour une Afrique stable et prospère (M. Yazourh)

vendredi, 16 décembre, 2022 à 19:13

Marrakech – La Conférence des Etats Africains Atlantiques vise à créer des synergies pour faire face aux problèmes sociaux et aboutir à une stabilité et une prospérité dans la région, a assuré vendredi à Marrakech, l’Ambassadeur directeur général des relations bilatérales et des affaires régionales au sein du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Fouad Yazourh.