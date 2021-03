Au Maroc, la femme a conquis ses droits dans le respect de son référentiel identitaire et des conventions internationales (Ambassadeur)

vendredi, 12 mars, 2021 à 18:07

Panama City – La femme marocaine a conquis ses droits dans le respect de son référentiel identitaire et des conventions et pactes internationaux ratifiés par le Maroc, a indiqué l’ambassadeur du Royaume au Panama, Oumama Aouad.

S’exprimant à l’ouverture d’un séminaire sur “L’autonomisation de la femme”, organisé à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, la diplomate a exposé les avancées des droits de la femme marocaine qui s’inspirent d’une longue tradition, citant de nombreux exemples de femmes remarquables ayant jalonné l’histoire nationale, dont Fatima Al-Fihria, qui a fondé Al Qarayouine, la première Université au monde et l’une des plus prestigieuses dans le monde arabo-musulman, ayant accueilli des sommités telles que les penseurs et théologiens Ibn Rochd, Maimonide ou le Pape Silvestre II avant son intronisation.

Plus proche de nous, l’exemple de feu SAR La Princesse Lalla Aicha, première ambassadeur arabe, au lendemain de l’indépendance, qui a ouvert la voie aux diplomates marocaines de plus en plus nombreuses, a-t-elle encore rappelé dans son intervention intitulée: “L’autonomisation de la femme marocaine: avancées et défis”.

Selon un communiqué de la représentation diplomatique marocaine, la diplomate a fait remarquer que, “si aujourd’hui la Marocaine jouit de tous ses droits, c’est grâce à la ferme volonté de Sa Majesté le Roi, qui a répondu aux attentes et aux demandes légitimes des femmes qui ont mené un combat sans relâche depuis des décennies”, ajoutant que ces droits sont pleinement consacrés dans la Constitution de 2011 et “situent la femme marocaine à l’avant-garde de la région arabo-musulmane”.

S’agissant du rôle vital des femmes dans la société marocaine actuelle, Mme Aouad a indiqué que les Marocaines ont investi tous les espaces professionnels où elles exercent avec brio et fierté, soulignant que ces succès sont le résultat des efforts conjugués de l’Etat, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, à travers des politiques publiques et des lois de promotion et de protection des droits de la femme, et de la lutte héroïque des Marocaines. Et de saluer notamment les dernières lois qui pénalisent la violence contre les femmes.

Rendant hommage à toutes celles qui se trouvent sur le front de bataille, durant la pandémie de la Covid-19, qu’elles soient au service de la santé ou de la sécurité publiques, la diplomate n’a pas manqué de signaler les défis à relever par les femmes marocaines, à l’instar des femmes du reste du monde, afin d’atteindre, à l’horizon 2030, l’Objectif 5 des ODD (Objectifs de Développement Durable), à savoir l’égalité et la parité des genres.

“C’est par l’autonomisation socio-économique et un plus grand leadership politique que cet objectif pourra être pleinement atteint”, a-t-elle indiqué.

Organisé par la Direction générale de la Police nationale, relevant du ministère panaméen de la Sécurité publique, ce séminaire virtuel animé par des experts, a vu la participation outre de femmes policières, de diplomates et de personnalités de différents horizons, relève le communiqué.

A l’issue de l’évènement, une distinction a été remise à l’ambassadeur du Maroc au nom du directeur de la Police Nationale panaméenne en signe de remerciements pour sa participation au séminaire à l’occasion de la Journée internationale de la femme.