Australie: Le SG de Dar Al Fatwa salue les Initiatives Royales en soutien au peuple palestinien

mardi, 18 mai, 2021 à 10:41

Rabat – Le secrétaire général de Dar Al Fatwa auprès du Conseil islamique supérieur en Australie, Salim Alouane, a salué les Initiatives Royales en soutien au peuple palestinien et les aides humanitaires d’urgence aux Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Ce geste “n’est pas étrange” à SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité Al-Qods, comme en témoignent les positions religieuses, nationales et humanitaires du Souverain, a souligné M. Alouane dans un communiqué.

Et d’affirmer que la cause palestinienne juste a été et demeure parmi les priorités de SM le Roi, qui ne cesse d’œuvrer pour atténuer les souffrances des Palestiniens à Al-Qods en particulier et en Palestine occupée en général.

Il a, dans ce sens, salué les efforts de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif “qui oeuvre sur le terrain et de manière concrète pour aider les Maqdessis”.

Le secrétaire général de Dar Al Fatwa a également rendu hommage à “la position ferme” du Maroc qui a énergiquement condamné les agressions perpétrées dans les territoires palestiniens occupés et dont la poursuite ne mène qu’à creuser le fossé, renforcer les rancœurs et compromettre les chances de paix juste dans la région, mettant en exergue les efforts menés par le Royaume pour mettre fin à ces violences.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, avait bien voulu donner Ses Très Hautes Instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire d’urgence au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Constituée de 40 tonnes, cette aide humanitaire est composée de produits alimentaires de première nécessité (30 tonnes), de médicaments de soins d’urgence et de couvertures (10 tonnes).

Cette Décision Royale s’inscrit dans le cadre du soutien continu du Royaume à la Cause palestinienne juste et sa solidarité permanente avec le peuple palestinien frère.