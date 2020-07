Autriche-Maroc : Des relations profondes et des perspectives prometteuses pour le renforcement du partenariat entre l’Afrique et l’Europe

samedi, 18 juillet, 2020 à 12:13

Par Fatima Ezzahra Erraji

Vienne – Le Maroc et l’Autriche qui entretiennent des relations diplomatiques depuis 237 ans, continuent de consolider leurs relations bilatérales à plusieurs niveaux dans le but de renforcer le partenariat entre l’Afrique et l’Europe.

Les relations diplomatiques ont été établies entre les deux pays en 1783 lorsque le Sultan Mohammed Ben Abdallah Al-Khatib, qui menait une politique basée sur l’ouverture du Maroc au commerce européen, a décidé d’envoyer en février de la même année le Pasha de Tanger, Mohammed Ben Abdel Malik comme premier ambassadeur du Maroc à la Cour impériale d’Autriche.

L’ambassadeur du Maroc avait réussi à négocier un traité de paix et d’amitié entre les deux pays, en plus d’un accord sur le commerce bilatéral, qui a constitué le premier véritable point de départ des relations officielles entre les deux pays.

Le Maroc et l’Autriche bénéficient aujourd’hui de ces relations historiques et continuent de coopérer étroitement aux niveaux bilatéral et multilatéral, dans le cadre d’une coopération stratégique et fructueuse entre le Maroc et l’Union européenne.

Sur le plan économique, le volume des échanges bilatéraux a quadruplé entre 2010 et 2018, pour atteindre environ 280 millions de dollars, avec des exportations marocaines vers l’Autriche en 2018 d’une valeur de 189,56 millions d’euros, contre 174,22 millions d’euros en 2017, et composées principalement de produits agricoles, de poisson, de produits manufacturés, de textile, de maroquinerie et de voitures.

Les exportations autrichiennes vers le Maroc se sont, en revanche, élevées à 161,74 millions d’euros en 2018, soit une augmentation de 5,6% par rapport à 2017, avec des biens comme les machines, le matériel de transport, les chemins de fer, les matériaux de construction et d’autres matières premières.

Outre les échanges commerciaux, les investissements bilatéraux revêtent une importance particulière dans les relations des deux pays, car pour les acteurs économiques autrichiens, le Maroc dispose d’une position stratégique importante et jouit de la stabilité politique qui lui a garanti le statut avancé avec l’Union européenne, ainsi que ses relations privilégiées avec l’Espace économique européen.

L’attrait du Maroc pour les investisseurs autrichiens trouve également sa source dans les projets importants et stratégiques lancés par le Maroc dans le domaine des infrastructures et des énergies renouvelables, en plus des coûts modérés de la production et la disponibilité de main-d’œuvre qualifiée.

Parmi les domaines prometteurs de partenariat entre les deux pays dans les années à venir figurent les industries liées aux technologies vertes, aux infrastructures, à la construction automobile, à la gestion des ressources en eau et aux énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire et éolienne dont les deux pays sont des pionniers.

Le développement de la coopération économique reflète la qualité des relations politiques entre les deux pays, qui ont été renforcées par un ensemble de rencontres bilatérales et de visites mutuelles, que ce soit dans les deux pays ou au sein des organisations internationales.

Ainsi, en septembre 2019 à New York, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita a tenu une réunion avec son homologue autrichien Alexander Schallenberg en marge de la soixante-quatorzième session de l’Assemblée générale des Nations unies, après la visite de l’ancienne ministre des Affaires étrangères Autrichienne, Karen Kneissl, en octobre 2018 à Rabat.

Des consultations politiques ont également eu lieu en janvier 2019 à Rabat, dirigées par l’ambassadeur directeur général des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Fouad Yazough, et son homologue autrichien, M. Marsek Alexander, en présence de responsables marocains et autrichiens.

Ces consultations ont été l’occasion de débattre d’un ensemble de questions bilatérales, régionales et internationales d’intérêt commun, telles que la lutte contre le terrorisme et la question de la migration, l’Autriche ayant exprimé sa volonté de bénéficier de l’expérience marocaine dans le domaine de la formation religieuse.

Ces différents rendez-vous s’ajoutent aux visites mutuelles de responsables des deux pays, qui comprennent d’importantes discussions et consultations sur le renforcement des relations bilatérales dans de nombreux domaines.

Les deux pays ont signé depuis 1998 un ensemble d’accords bilatéraux couvrant notamment les domaines de la coopération en matière de sécurité, de santé publique, de protection civile, de conservation immobilière et de lutte contre l’évasion fiscale.

Mettant en avant cette dynamique, le magazine autrichien “Sociéty”, a consacré un dossier spécial sur le Maroc dans son numéro semestriel 2020, à travers lequel il a souligné l’importance du partenariat maroco-autrichien, ainsi que les atouts économiques, touristiques et culturels dont regorge le Maroc.

Le Royaume est l’un des principaux partenaires de l’Union européenne, grâce à la stabilité dont il jouit dans une région instable, et aux réformes lancées dans une série de domaines vitaux, a souligné le magazine.

Le partenariat maroco-autrichien, dont les racines remontent à il y a plus de deux siècles et demi, offre aujourd’hui des perspectives prometteuses pour le développement de la coopération politique et économique, basée sur le partenariat fort qui unit le Maroc à l’Union européenne.