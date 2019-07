Avec le port de Tanger Med II, le Maroc se positionne en tant que destination la plus attrayante pour les investissements dans la région (journal polonais)

vendredi, 5 juillet, 2019 à 12:30

Varsovie-Avec l’inauguration du méga projet Port Tanger Med II, le Maroc consolide sa position en tant que destination la plus attrayante pour les investissements dans la région, écrit vendredi le journal polonais “Rzecspospolita”.

Dans un article intitulé “Le port Tanger Med, le plus grand de la Méditerranée”, le journal à grand tirage souligne que la plate forme portuaire Tanger Med II, ouvrira de larges perspectives au Maroc pour attirer des investissements colossaux englobant au delà de la logistique, les domaines industriels et les services.

La publication note que ce projet “qualitatif et exemplaire” permettra au Maroc, de surpasser les plus grands complexes portuaires du bassin méditerranéen, d’attirer davantage d’investissements et de consolider sa position en tant que porte d’entrée pour les entreprises internationales.

L’auteur de l’article Pioter Rudzki, assure que le Maroc s’est engagé dans cette approche économique distinguée grâce au leadership clairvoyant et perspicace de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, soulignant que contrairement à d’autres pays, le Maroc met à profit avec intelligence sa position géographique hautement stratégique.

Dans ce contexte, l’auteur de l’article assure que la nouvelle plate forme portuaire “bénéficiera non seulement au Maroc mais à l’ensemble de la région, et contribuera certainement au renforcement des relations économiques entre le Nord et le Nord”.

Le journal affirme que le Port Tanger Méd II, un motif de fierté pour l’Afrique et l’espace euro-méditerranéen, consolide la position du Maroc en tant que hub des échanges et permet au Royaume de s’intégrer avec assurance à l’économie mondiale qui a besoin de telles infrastructures de qualité.