Le Bahreïn salue le rôle stratégique du Maroc dans la relance du dialogue inter-libyen

vendredi, 11 septembre, 2020 à 19:43

Manama – Le Royaume de Bahreïn a salué les efforts inlassables déployés par le Maroc pour accueillir les sessions de dialogue inter-libyen et son rôle stratégique dans la relance du dialogue politique entre les parties en conflit dans ce pays ainsi que soutien à son peuple frère pour surmonter cette crise.

Dans un communiqué publié vendredi, le Ministère bahreïni des affaires étrangères s’est félicité “des résultats fructueux obtenus par les séances de dialogue inter-libyen entre les délégations du Haut Conseil d’État et du Parlement de Tobrouk, qui ont été accueillies cette semaine par le Royaume du Maroc frère, à Bouznika, et de l’accord global auquel les parties sont parvenues sur les critères et les mécanismes transparents et objectifs pour occuper les postes de souveraineté”.

Il a appelé toutes les parties à s’engager à activer cet accord et à parvenir à un règlement politique global qui garantisse l’unité et l’intégrité des territoires libyens et réponde aux aspirations du peuple libyen à la sécurité, à la paix et à la stabilité.

Les délégations du Haut Conseil d’Etat libyen et du parlement de Tobrouk ont annoncé, jeudi à Bouznika, au terme de leurs réunions dans le cadre du dialogue libyen, qu’elles sont parvenues à un accord global sur les critères et les mécanismes transparents et objectifs pour occuper les postes de souveraineté.

Les deux parties ont également convenu de poursuivre ce dialogue et de reprendre ces réunions durant la dernière semaine de ce mois afin d’achever les mesures nécessaires qui garantissent l’application et l’activation de cet accord, rappelle-t-on.