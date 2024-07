La Béia, un lien fondamental entre le peuple marocain, ses Rois et ses Sultans (M. Lamrini)

mardi, 23 juillet, 2024 à 20:03

Rabat – La Béia est un lien fondamental entre le peuple marocain, ses Rois et ses Sultans, en ce sens qu’elle est et demeure toujours garante des droits de ceux qui prêtent le serment d’allégeance et définit clairement les obligations et engagements qui leur incombent, a affirmé, mardi à Rabat, M. Abdelhak Lamrini, historiographe du Royaume.

M. Lamrini, qui s’exprimait lors d’une conférence sous le thème “le pacte d’allégeance dans l’histoire du Royaume chérifien : portée et dimensions d’une marche de confiance perpétuelle entre le Trône et le peuple”, dans le cadre de la 135ème édition du forum diplomatique, a rappelé que l’allégeance au Royaume du Maroc avait eu lieu depuis les Idrissides en passant par les dynasties des Almoravides, Almohades, Mérinides, Saadiens jusqu’à l’ère des Alaouites.

“L’allégeance au Royaume du Maroc est un pacte constitutionnel basé sur la Choura comme elle est un acte : contrat de procuration entre les composantes de la Oumma et celui qui détient le commandement. Ce dernier veille sur leurs affaires ainsi que sur leur quiétude et sécurité. Il veille aussi sur la consécration de l’égalité et de la justice entre elles et est le garant de l’intégrité territoriale du pays et le défenseur des droits et libertés des citoyens”, a-t-il insisté.

Et de poursuivre que la Béia constitue également un “pacte entre gouvernant et gouverné dans la mesure où il définit les droits et obligations des deux parties, et par ricochet, le gouverné est tenu par l’acte d’allégeance au gouvernant dans le cadre des lois en vigueur, religieuses et temporelles”.

M. Lamrini a relevé que Feu SM le Roi Hassan II, l’artisan de la Marche Verte, l’avait nommé “l’allégeance d’Al Ridouane” pour la libération du Sahara marocain et le parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume, ajoutant que le regretté Souverain avait fait de la cérémonie d’allégeance une partie intégrante des festivités de célébration de la glorieuse Fête du Trône.

Les liens indéfectibles du peuple marocain avec le pacte de la Béia sont restés immuables depuis l’accession de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, au Trône de Ses glorieux ancêtres, consacrant ainsi les engagements et les devoirs partagés entre le Souverain et le peuple marocain, fidèles en cela à Dieu, à la Patrie et au Trône, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le président de la Fondation Diplomatique, Abdelaati Habek, a relevé que l’anniversaire de la glorieuse Fête du Trône constitue une occasion renouvelée de consacrer les liens de loyalisme permanent, de la Béia profondément ancrée dans l’histoire et la symbiose entre les Marocains et le Glorieux Trône Alaouite.

Il s’agit aussi d’une opportunité pour s’arrêter sur les plus importantes réalisations accomplies par le Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, a-t-il poursuivi.

La Fête du Trône constitue, en outre, une occasion pour magnifier l’attachement indéfectible des Marocains au glorieux Trône Alaouite et renouveler le pacte de la Béia, le lien le plus sacré unissant le Trône et le peuple, a indiqué M. Habek.

Initiée par la Fondation Diplomatique, cette conférence a été marquée par la présence d’ambassadeurs accrédités au Maroc et de représentants d’instances et organismes internationaux.