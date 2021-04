Béni Mellal: quatre questions sur les édifices menaçant ruines et la réhabilitation de l’ancienne médina

mercredi, 14 avril, 2021 à 15:21

Béni Mellal – Dans une interview à la MAP, le directeur régional de l’Aménagement du territoire national, de l’habitat, de l’urbanisme et de la politique de la ville à la région Béni Mellal-Khénifra, Abderrahim Loughmari, apporte plusieurs éclaircissements sur la problématique des édifices menaçant ruine à la médina de Béni Mellal et sur le programme d’intervention du ministère dans ce domaine.

1- Quels sont les problèmes du tissu urbanistique à la médina de Béni Mellal?

La médina de Béni Mellal est un exemple réduit de ce qu’endurent les médinas du Royaume comme problèmes et dysfonctionnements sauf que le cas de Béni Mellal se caractérise par la présence d’un réseau de cavités souterraines qui constituent un réel danger pour les bâtisses anciennes.

Le ministère et ses partenaires ont mené une série d’études techniques et géophysiques réalisées par des spécialistes en la matière sur la base desquelles une nomenclature des logements menaçant ruine a été établie. Ainsi, des habitations ont été identifiées comme représentant un risque très élevé en raison de la proximité des cavités de la surface, ce qui impacte leur stabilité. Actuellement, elles sont au nombre de 240 édifices, sachant que ce chiffre varie en fonction de la dynamique géologique et géophysique de la médina.

Ces études ont permis de recenser 230 habitations représentant un risque élevé et 196 édifices représentant un risque moyen. Les constructions restantes, sachant que la médina compte 2.791 habitations, ne sont pas exclues du danger même si certaines d’entre elles sont classées sans risque.

Les autorités mènent de manière permanente des campagnes de sensibilisation à ce sujet en compagnie de la commission locale de suivi et de mise en oeuvre du programme de relogement. Je tiens à préciser que la maison qui s’est malheureusement effondrée le 4 mars dernier à la médina ne figure pas parmi les édifices à risque et paraissait stable et solide des différents examens visuels effectués.

2- Que fait le ministère face à cette situation ?

Le ministère et ses partenaires au niveau local, en particulier la commune urbaine de Béni Mellal, ont consacré 31 millions de dirhams (MDH) en vue de traiter la situation de près de 800 familles. Le ministère a pris en charge le relogement de près de 298 familles au lotissement An-nour dans la banlieue de la ville, alors que la commune urbaine de Béni Mellal accompagne environ 300 familles à reconstruire au sein même de la médina et offre aussi une assistance technique pour restaurer les façades de certains édifices qui présentent des fissures.

Jusqu’à présent, quelque 257 édifices ont été démolis eu égard au danger qu’ils représentent pour les passants et la sécurité publique. Aussi, quelque 228 familles ont été relogées et 153 lots de terrains ont été remis à titre gracieux aux bénéficiaires assortis d’une subvention de 20.000 dirhams.

S’agissant des conditions d’éligibilité au lot de terrain et à la subvention, le bénéficiaire doit faire partie des habitants de la région depuis une date de référence, ne doit pas avoir déjà profité d’une aide étatique dans ce domaine, et ne doit pas être propriétaire d’un bien immobilier.

3 – Quelles sont les contraintes auxquelles fait face ce programme?

Ce programme fait face à de nombreuses contraintes. Une grande majorité des habitants qui sont des locataires, sachant que les propriétaires ont quitté la médina pour s’installer ailleurs, n’adhèrent pas à cette dynamique. Ce désintérêt s’explique par deux facteurs, d’abord l’attachement affectif à la médina où ils travaillent et ensuite l’éloignement des quartiers de relogement, le lotissement An-nour en l’occurrence.

Cela m’amène à aborder la question de la précarité sociale de la médina de Béni Mellal qui se caractérise par la faiblesse de son tissu économique, le manque d’emplois, l’absence de l’activité de l’artisanat. La médina compte des dizaines de maisons non encore raccordées au réseau d’eau potable qui est dans un piteux état, de même que celui des eaux usées. Le déversement des déchets liquides et solides dans les cavités souterraines aggrave les risques de dégradation et d’effondrement des édifices.

4- Quelles sont les interventions du ministère en ce qui concerne la réhabilitation de la médina

Conformément aux Hautes Orientations Royales concernant la valorisation, la réhabilitation et la promotion des médinas, le ministère a alloué d’importants moyens financiers pour aménager les places publiques, les espaces verts, l’asphaltage des ruelles, la stabilisation des cavités souterraines se trouvant dans des zones habitées.

Le ministère a consacré 50 MDH au projet de réhabilitation de la médina de Béni Mellal destinés à l’aménagement des espaces publics, des routes et des ruelles, la stabilisation des cavités souterraines. Nous sommes à un taux d’avancement et d’exécution de ce projet de 95%.

Et sous la supervision du Wali de la région et avec la contribution du système local, un programme complémentaire de valorisation de la médina est en cours d’élaboration en partenariat avec le Groupe Al Omrane, la commune de Béni Mellal, le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, et la Direction générale des collectivités locales.