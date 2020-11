Le Bénin salue la grande retenue du Gouvernement du Maroc à El Guergarat

mercredi, 18 novembre, 2020 à 22:11

Cotonou – Le Gouvernement du Bénin a tenu à saluer la grande retenue dont a fait preuve le Royaume du Maroc qui a permis, par un contrôle rapide de la situation, d’éviter une escalade de tensions à El Guergarat.

Dans un communiqué publié mardi par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, le Gouvernement du Bénin a assuré suivre avec « beaucoup d’attention la situation de tension dans la zone tampon d’El Guergarat induite par des frictions qui ont interrompu la circulation et occasionné des actes attentatoires à l’ordre public et à la quiétude des populations ».

A travers ce communiqué, le Bénin a salué « la posture pacifiste adoptée par le Royaume du Maroc qui a une fois encore, prouvé son attachement à la paix et au développement de la région et de l’Afrique ».

Réitérant son soutien au Maroc, le Gouvernement du Bénin a également réaffirmé « son attachement au processus politique, sous l’égide exclusive des Nations Unies, destiné à trouver une solution politique, pragmatique et durable, sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité ».