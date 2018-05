Benslimane : la soupe d’orge en vedette sur la table ramadanesque

mercredi, 30 mai, 2018 à 11:09

Benslimane – De nombreuses familles de Benslimane et ses environs conservent jalousement leurs traditions en ce mois béni du Ramadan avec une mosaïque de mets pour embellir la table ramadanesque, quoique la soupe d’orge demeure le plat le plus apprécié pour ses bienfaits sur la santé.

Réputé être un mets qui sort un peu de l’ordinaire, mais qui a le mérite d’avoir un indéniable apport nutritif grâce à l’orge et le lait qu’il contient, cette soupe fait de la concurrence à la fameuse «harira» dans les préférences de la population locale, qui garnit la table du ftour par des délices en partage avec d’autres régions, tels les mlaoui, baghrir, œuf, dattes, briouates, pastilla, et nems aux crevettes.

Pour préparer ce genre de soupe, les femmes utilisent différents ingrédients, dont la semoule d’orge, du thym, du lait, de l’huile d’olive, du sel, du poivre et du cumin.

Lavée à grande eau et tremper pendant une certaine durée dans l’eau, l’orge est laissée bouillir dans une marmite (en argile comme c’est le cas à la campagne), appelée communément ‘’Alhouar’’, avant d’y ajouter le lait le sel et le poivre. Et pour relever le plat après la cuisson, on assaisonne avec du cumin et de l’huile d’olive à volonté.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Mouna al Moujbar, spécialiste des maladies rénales, a mis en exergue la valeur nutritionnelle de l’orge et ses bienfaits sur la santé, expliquant que « c’est à la fois une nourriture et un traitement’’, à la lumière du Hadith rapporté par Al Boukhari et Mouslim et attestant que”La Talbinah apaise le coeur du malade et dissipe certaines tristesses”.

Car la Talbina (soupe à base d’orge) est une boisson délicieuse, bénéfique, facile à digérer, nourrissant le corps et lui apportant une quantité importante de ses besoins dans son développement et l’assimilation des aliments, vu qu’elle contient d’excellent composants nutritifs comme les vitamines, les minéraux, les acides aminés, a-t-elle expliqué.

Les carbohydrates que contient la Talbina en font également un repas complet et un fortifiant naturel, a-t-elle ajouté soulignant que la consommation de Talbina est conseillée spécifiquement à ceux qui souffrent d’une mauvaise digestion, aux femmes enceintes et aux sportifs, du fait que la soupe d’orge compense les manques de l’organisme lors de l’effort journalier, de même pour les sportifs pendant l’exercice.

Cette soupe apporte également à l’organisme les vitamines, acides aminés, et minéraux qui donnent un surplus d’énergie et de force, et permet de réduire le taux du mauvais cholestérol dans le sang et les risques cardiovasculaires, notant que les études ont montré qu’un grain d’orge est riche en antioxydants, et de la mélatonine naturelle.

Si le tajine de toutes sortes, essentiellement le poisson, est bien installé dans les mœurs locales, les Slimanis en raffolent toujours de «sellou’’ ou ‘’sfouf’’, une gourmandise ‘’parfaite» pour le Ramadan, mais qui a tendance à disparaître de plus en plus dans certaines régions.

À base de farine, d’amandes et de graines de sésame le «sellou» est un bon accompagnateur du thé au moment du ftour ou après la prière des Tarawih, dans un joli prétexte pour un rassemblement familial convivial.

A l’instar des autres villes, Benslimane connait en outre une activité inhabituelle après les prières des Tarawih avec des promenades dans les parcs de la ville, notamment au jardin Hassan II, une destination très prisée par la population locale.

La ville connait au cours des dix derniers jours de ce mois une intense activité commerciale et les familles en profitent pour se préparer à la célébration d’Aid Al Fitr à travers l’achat notamment de vêtements traditionnels aux enfants.

L’un des principaux événements attendus par les familles à la fin de ce mois sacré demeure le festival du Henné, qui est à sa septième édition. A cette occasion, des tentes sont dressées un peu partout dans la ville, où des cérémonies du henné sont organisées au profit des fillettes, alors que les enfants sont vêtus de tenus traditionnels.

Le ‘’Carnaval du Henné’’ se déroulera lors de la nuit du destin, la nuit du 27ème jour du Ramadan, durant lequel 10 carrosses tirés par des chevaux sont mobilisés pour le transport des enfants et sillonneront les principales artères de la ville sous les rythmes de la musique du terroir.