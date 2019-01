Le bilan d’étape du processus de réforme éducative permettra d’examiner la conformité des mesures prises avec la vision stratégique 2015-2030

lundi, 14 janvier, 2019 à 15:10

Rabat – Le président du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche Scientifique (CSEFRS), Omar Azziman a indiqué que le bilan d’étape du processus de réforme éducative permettra de s’arrêter sur les mesures les plus importantes en la matière et l’importance de leur conformité avec la vision stratégique 2015-2030.