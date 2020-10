Biodiversité: un site d’information chilien souligne l’attachement du Maroc à une action mondiale urgente

vendredi, 2 octobre, 2020 à 21:52

Santiago – Le Maroc a fait part, lors du premier Sommet des Nations-Unies sur la biodiversité organisé à New York par le président de l’Assemblée générale, de son attachement à une “action mondiale urgente” pour faire face à la détérioration alarmante de la biodiversité qui menace les écosystèmes de la planète entière, a écrit, vendredi, le site d’information chilien “ElPeriodista.cl”.

Dans un discours communiqué à ce Sommet, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a fait observer qu'”alors que la biodiversité fait partie de notre agenda multilatéral, il est grand temps que cette question trouve son équivalent dans le cadre d’une action collective concertée, d’une coopération solidaire et d’un mode de vie humain durable susceptible d’arrêter l’hémorragie actuelle”, a relevé le média chilien.

A l’occasion de ce conclave mondial, le ministre a souligné que “la protection des écosystèmes à travers la préservation de la biodiversité constitue, en effet, un moyen de prévention et de lutte contre la pandémie”, faisant observer que “si l’attention mondiale se concentre, actuellement, sur les conséquences de la crise sanitaire, la biodiversité ne doit pas pour autant perdre de sa primordialité”.

“La protection des écosystèmes n’est pas seulement une nécessité, c’est une urgence”, a insisté M. Bourita, cité par “ElPeriodista.cl”.

Selon le site d’information chilien, le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s’est doté d’une politique nationale pionnière en matière de biodiversité.

En outre, conscient que la biodiversité est un patrimoine universel indivisible, le Maroc s’est joint aux autres pays africains pour placer sa préservation au cœur de l’opérationnalisation des trois Commissions climat, issues du Sommet africain de l’Action en faveur d’une co-émergence continentale, tenu à l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en novembre 2016, en marge de la COP22 de Marrakech.

Et de regretter que le continent africain, dont les écosystèmes revêtent une importance mondiale, ne reçoit pas la totalité des dividendes découlant de son capital naturel, expliquant que la biodiversité de l’Afrique connaît un déclin alarmant. La surexploitation et la dégradation entraîneront la perte de 50 % des espèces d’oiseaux et de mammifères, et de 20 à 30 % de la productivité de ses lacs d’ici la fin du siècle, a relevé le média chilien.