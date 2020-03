Le blogging, véritable métier ou simple passion?

vendredi, 6 mars, 2020 à 16:26

– Par Ghita Azzouzi –

Rabat – Blogueuse, influenceuse, Youtubeuse ou encore fashionista, ces icônes de mode sont devenues, avec l’avènement des réseaux sociaux, les nouveaux leaders d’opinion. Elles partagent toutes la même passion et choisissent le monde du digital pour s’y exprimer voire pour y bâtir une véritable carrière.

Le terme “blogueur” était utilisé pour faire référence à une personne qui tient un Blog, y publie des articles de manière fréquente et gère un contenu éditorial. Au fil du temps, le terme a changé de sens pour désigner des personnes qui partagent un style de vie, de bons plans, font passer des messages sur diverses plateformes de réseaux sociaux et se font approcher par des marques qui tentent de gagner en visibilité.

L’influenceuse, comédienne et copropriétaire d’une salle de Cross fit, Sofia Belkamel décrit les blogueurs comme étant “les journalistes des temps modernes puisqu’ils sont généralement invités à des événements qu’ils couvrent à leur manière et exposent les faits sous un angle de vue différent”.

À ses débuts, la blogueuse, passionnée de sport, créait du contenu sportif avec son mari : ils partageaient des astuces bien-être avec une communauté restreinte, créaient des événements sportifs où ils coachaient bénévolement dans le but de pousser les gens et les encourager à faire du sport.

“Je n’ai jamais eu l’idée de devenir influenceuse, c’est arrivé alors que je ne m’y attendais pas du tout, notre communauté s’est agrandie et a triplée lorsque nous avons partagé notre vidéo de mariage qui a fait le buzz sur Youtube”, affirme Sofia, qui compte aujourd’hui 348.000 Abonnés sur Instagram.

Dotée d’une âme d’artiste, l’influenceuse combine sport, humour, conseils bien-être, voyage, “life style” et partage son quotidien de maman 2.0 après la naissance de son premier fils Kays, faisant du digital un véritable métier.

“Lorsque j’ai débuté, c’était vraiment pour le fun, à présent c’est devenu un vrai travail avec ses bons et moins bons côtés”, a-t-elle confié à la MAP.

“Je suis contente mais il y a des moments où je me dis que c’est un métier dangereux car j’ai l’impression de passer à côté de beaucoup de choses à cause du temps passé sur mon téléphone. Je dois m’organiser et m’imposer des horaires stricts de travail”, poursuit la blogueuse.

Interrogée sur son avenir en tant qu’influenceuse, Sofia assure qu’elle ne compte pas faire cette activité toute sa vie, car ce métier constitue pour elle un tremplin vers d’autres projets.

Pour ce qui est de l’assomption que ce métier rapporte de l’argent facile, Sofia balaie du revers de la main cette idée reçue. “C’est totalement faux, il y’a énormément de travail derrière, beaucoup de fatigue que l’on traîne et une vie de famille qui prend souvent un coup”, assure-t-elle.

Pour sa part, la créatrice de contenu, Nassima Chorfi, alias “WithNassima”, ingénieur lauréate de l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs (EMI) et Consultante en stratégie en Freelance, privilégie l’expression “créateur de contenu” qui personnifie avec exactitude ce métier.

Passionnée, Nassima a fait ses débuts sur Youtube et Instagram avec des vidéos culinaires, des vidéos conseils, dans le but d’inspirer et de motiver les jeunes à travailler dur pour réaliser leurs rêves, les aider à surmonter les épreuves difficiles ainsi qu’à leur donner du courage.

“Je n’ai pas pensé au côté +influence+ en intégrant ce domaine, c’était simplement une manière pour moi de partager mes bons plans, recettes, voyages, et de faire passer ma vision du monde aux jeunes en particulier”, a fait valoir l’influenceuse dans une déclaration à la MAP.

À seulement 27 ans, Nassima fait déjà un véritable carton grâce à son originalité et sa simplicité. Avec ses 102.000 “Followers” sur Instagram et ses 115.000 Abonnés sur YouTube, elle ne manque pas de distiller sa bonne humeur, son amour pour le partage et pour sa communauté grandissante.

“C’est tout d’abord une passion pour l’art et la création de contenu qui m’a poussé à partager du contenu sur Youtube et Instagram, et j’ai pu y joindre d’autres passions comme la cuisine, le voyage, le “lifestyle”. Mais aujourd’hui, je peux dire que c’est mon deuxième métier”, affirme Nassima.

De son avis, “on peut très bien gagner sa vie du blogging tant qu’on a un flux de projets et de partenariats régulier”.

“J’aurais toujours un métier à côté du blogging. Pas forcément dans le salariat, mais je ne compte pas faire du blogging ma seule source de revenus”, assure cette ingénieur avec lucidité.