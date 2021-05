Une bonne application des recommandations de la CSMD consacrera le statut du Royaume en tant que force régionale (universitaire)

dimanche, 30 mai, 2021 à 8:42

Laâyoune – Les recommandations de la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) doivent être mises en œuvre de la meilleure façon pour consacrer le statut du Royaume en tant que force régionale qui compte dans le concert des nations, a affirmé le doyen de la faculté pluridisciplinaire d’Es-Semara, Hamid Rguibi Idrissi.

Dans une déclaration à la MAP, M. Rguibi Idrissi a indiqué que l’approche adoptée par la commission dans l’élaboration de son rapport général, présenté lors d’une cérémonie présidée mardi par SM le Roi Mohammed VI, et qui est basée sur l’écoute, le dialogue et la réflexion collective, permettra de consolider les acquis du Royaume, ajoutant que la concrétisation de ces conclusions “vise à édifier une société ouverte, forte de sa diversité, avec la contribution de ses hommes et femmes, qui assument pleinement leurs responsabilités et qui vivent unis dans le cadre d’une nation forte et juste”.

Il a souligné que ces recommandations visent aussi à mettre en place un nouveau modèle de développement avec la contribution de toutes les forces vives du pays, ajoutant que la mise en œuvre de ces propositions dans le cadre d’un consensus entre tous les acteurs de développement, va renforcer les chances du Royaume de bâtir une société moderne et prospère.

M. Rguibi Idrissi, qui est également directeur de l’Ecole supérieure de technologie de Laâyoune, a fait savoir que ces propositions constituent un moyen pour le renouvellement des relations entre l’Etat et les acteurs impliqués dans l’œuvre de développement, notamment les partis politiques, les institutions constitutionnelles, le secteur privé, les partenaires sociaux et les collectivités territoriales.