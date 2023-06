Brunei Darussalam soutient l’intégrité territoriale et la souveraineté du Royaume sur le Sahara marocain

lundi, 26 juin, 2023 à 15:02

Le 48è numéro de la “Revue de Police”, publiée par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), en langues arabe et française, consacre un Spécial à la 4ème édition des Journées portes ouvertes (JPO) de la Sûreté nationale, en proposant une immersion au cœur de cet évènement de grande envergure et des métiers et disciplines sécuritaires, tout en braquant les projecteurs sur les efforts continus de la DGSN, pour faire face aux défis sécuritaires.