C24: Le Bénin salue l’initiative marocaine d’autonomie

mardi, 18 juin, 2024 à 13:46

Nations Unies (New York) – Le Bénin a salué à New York l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc pour clore définitivement le différend régional autour du Sahara marocain.

S’exprimant lors de la session ordinaire du Comité des 24 de l’ONU (10-21 juin), le représentant permanent du Bénin auprès des Nations Unies, l’ambassadeur Marc Hermanne Araba a indiqué que le plan d’autonomie est qualifié de crédible et sérieux dans les résolutions successives du Conseil de sécurité depuis 2007.

Il a mis en avant l’implication de pays partenaires et amis, notamment de Nations africaines, arabes et latino-américaines qui ont ouvert des consulats généraux dans les villes de Laâyoune et Dakhla.

Le diplomate béninois s’est en outre félicité de la participation des représentants du Sahara marocain, réélus démocratiquement lors du scrutin du 08 septembre 2021, aux séminaires régionaux du C24, dont le plus récent s’est tenu à Caracas du 14 au 16 mai dernier.

Réitérant le plein appui de son pays au processus politique, mené sous les auspices du Secrétaire général des Nations Unies et dont la finalité est de parvenir à une solution pacifique, durable, acceptée de tous et basée sur le compromis, le diplomate a salué les efforts de l’Envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura, visant à faciliter la relance du processus politique.

Il a invité les parties concernées à rester engagées et à tout mettre en œuvre aux fins de la reprise, dans les meilleurs délais possibles, du processus de tables rondes, selon le format et les modalités préconisées par la résolution 2703 du Conseil de sécurité.