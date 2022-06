C24: La Gambie réaffirme son “soutien total” à la souveraineté du Maroc sur son Sahara

mercredi, 15 juin, 2022 à 21:50

Nations-Unies (New York) – La Gambie a réitéré à New York son “soutien total aux droits souverains légitimes du Royaume du Maroc sur tous ses territoires, y compris le Sahara marocain”.

S’exprimant lors de la réunion annuelle du Comité des 24 (C24) des Nations-Unies, le représentant permanent adjoint de la Gambie à l’ONU Lamine Faty a rappelé qu’en janvier 2020, son pays a inauguré un consulat général dans la ville de Dakhla “afin d’approfondir les liens diplomatiques entre nos deux pays”.

“Nous croyons fermement que l’élaboration d’une approche constructive, crédible et durable pour résoudre la question du Sahara doit prendre en considération la souveraineté et les droits territoriaux du Maroc”, a-t-il souligné.

Le diplomate gambien a tenu à réaffirmer le “soutien ferme” de son pays au plan marocain d’autonomie, qui, selon lui, “constitue une solution de compromis sérieuse et réaliste susceptible de résoudre ce différend régional et de contribuer à la sécurité et à la stabilité de la région du Sahel”.

Le plan d’autonomie présenté par le Maroc est conforme aux obligations du droit international, a relevé le représentant de la Gambie.

Par ailleurs, la Gambie a réaffirmé son soutien au processus politique en cours sous les auspices du Secrétaire général de l’ONU et s’est félicitée de la nomination de M. Staffan De Mistura comme Envoyé personnel du SG pour le Sahara.

“Nous espérons que ses efforts stimuleront les dialogues en cours vers une solution politique pacifique, mutuellement acceptable, réaliste et durable basée sur le compromis pour résoudre ce différend régional”, a déclaré le diplomate gambien.

“La Gambie soutient l’appel du Conseil de sécurité à toutes les parties prenantes de rester engagées et constructives tout au long du processus politique. Nous soutenons donc la reprise des tables rondes pour une troisième fois, afin de propulser les dialogues politiques vers une solution pacifique”, a-t-il souligné.

Il a, en outre, mis en avant les efforts positifs entrepris par le Maroc pour renforcer la dynamique du développement socio-économique dans les provinces du Sud à travers le Nouveau modèle de développement.

Il a également mis en avant les efforts du Maroc en matière de lutte contre la pandémie dans les provinces du Sud à travers une large campagne de vaccination. “Ces efforts, parmi tant d’autres, démontrent un engagement politique fort et une volonté de résoudre à l’amiable le différend autour du Sahara”, a indiqué le représentant gambien.