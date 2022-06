C24/Sahara: Le Bahreïn réaffirme son soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Maroc

mardi, 14 juin, 2022 à 18:27

Nations Unies (New York) – Le Bahreïn a réitéré, devant le Comité des 24 (C24) de l’ONU, son soutien aux efforts sérieux et crédible déployés par le Maroc pour parvenir à une solution politique à la question du Sahara sur la base du plan d’autonomie et dans le cadre de l’intégrité territoriale et la souveraineté du Royaume.

S’exprimant lors d’une réunion du C24 à New York, le représentant bahreïni a souligné que le plan d’autonomie représente “la meilleure et la plus durable” solution à ce différend régional, relevant que le soutien constant de son pays au Royaume du Maroc s’est traduit par l’ouverture d’un consulat général à la ville de Laâyoune.

Le Bahreïn a, par ailleurs, mis en avant les efforts du Secrétaire général de l’ONU en vue d’aboutir à une solution politique réaliste et pragmatique, fondée sur le compromis dans le cadre de la souveraineté nationale du Maroc pour clore ce conflit.

Le diplomate bahreïni a salué, par la même occasion, les efforts de l’Envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, notamment la tournée qu’il a effectuée dans la région du 12 au 19 janvier dernier.