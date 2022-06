C24/Sahara: Pour le Bénin, le plan d’autonomie est “une solution de compromis”

vendredi, 17 juin, 2022 à 21:40

Nations Unies (New York) – Le Bénin a souligné, à New York, que le plan d’autonomie présenté par le Maroc est “une solution de compromis” au différend régional autour du Sahara.

“Le Bénin prend note avec satisfaction des efforts déployés dans ce cadre par le Royaume du Maroc”, a souligné le représentant permanent du Bénin à l’ONU, Hermanne Araba lors de la réunion annuelle du Comité des 24 (C24) de l’ONU, en citant le plan d’autonomie “qui est une solution de compromis”.

Il a également cité les investissements mobilisés en faveur du développement socio-économique des provinces du Sud qui “contribuent utilement aux mieux-être des populations” locales, y compris dans le domaine sanitaire, avec l’accès aux vaccins dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19.

Le diplomate a, en outre, indiqué que son pays soutient les efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, visant la reprise du processus des tables rondes, sous le même format et avec la participation effective des mêmes quatre acteurs que sont l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie et le “polisario”, conformément à la résolution 2602 du Conseil de sécurité.

“De l’avis du Bénin, la tenue à Genève, respectivement en décembre 2018 et en mars 2019, de deux tables rondes, avec la participation de l’Algérie, du Maroc, de la Mauritanie et du +polisario+, constitue d’une part une avancée certaine dans les efforts en vue de parvenir au compromis tant souhaité et d’autre part un acquis qui mérite d’être capitalisé et consolidé”, a souligné M. Araba.

Il a relevé que le Bénin “croit profondément” en la possibilité et en la nécessité d’un règlement consensuel et durable de la question du Sahara, exprimant à ce propos le soutien de son pays aux efforts du SG de l’ONU ainsi que les décisions pertinentes du Conseil de Sécurité qui ont toutes, pour finalité, de parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et durable, basée sur un compromis.

“L’atteinte d’un consensus viable pour le règlement de cette question sera, le Bénin en est convaincu, d’un grand apport pour la stabilité durable de la région du Maghreb et l’intégration de cette région ainsi que de l’Afrique”, a-t-il poursuivi.

Le diplomate a en outre indiqué que “l’heureux aboutissement des efforts entrepris” pour résoudre ce différend régional demeure grandement tributaire du plein engagement de toutes les parties prenantes.

Il a, par ailleurs, invité “tous les protagonistes à continuer à faire preuve d’un engagement actif et sans faille en faveur de la paix”, en les exhortant à faire montre d’esprit de réalisme et de compromis et à rester résolument engagés en faveur de l’aboutissement consensuel et heureux du processus politique, dans les meilleurs délais possibles.