C24/Sahara: Le Liberia réitère son “soutien indéfectible” au plan marocain d’autonomie

mercredi, 15 juin, 2022 à 20:57

Nations-Unies (New York) – Le Liberia a réaffirmé à New York son “soutien indéfectible” au plan marocain d’autonomie comme solution de compromis à la question du Sahara.

Intervenant lors de la réunion annuelle du Comité des 24 (C24) de l’ONU, la chargée d’affaires à la Mission du Libéria auprès de l’ONU, Cécilia McGill a souligné que le plan d’autonomie est “conforme au droit international, à la Charte et aux résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale des Nations Unies”.

“Le Liberia rappelle à cet égard les efforts du Conseil de sécurité dans ses résolutions successives depuis 2007, notamment la 2602, qui a salué à nouveau les efforts sérieux et crédibles du Royaume du Maroc, à savoir le plan d’autonomie, pour résoudre ce différend régional”, a-t-elle indiqué.

Elle a fait remarquer que le plan d’autonomie jouit d’un soutien international grandissant auprès des pays européens (Allemagne, Espagne et Pays-Bas), d’Afrique et d’Amérique et des Caraïbes, entre autres.

Le Liberia, a ajouté la diplomate, soutient le processus des tables rondes avec la participation de l’Algérie, de la Mauritanie, du Maroc et du “polisario”, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, dont la 2602 du 29 octobre 2021.

“Cette résolution souligne la demande du Conseil de Sécurité des Nations Unies aux quatre participants de rester engagés, de faire preuve de réalisme et d’esprit de compromis tout au long du processus politique afin qu’il aboutisse”, a souligné Mme McGill, qui a également salué la nomination de Staffan de Mistura comme nouvel Envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara ainsi que la tournée régionale qu’il a effectuée en janvier dernier.

Par ailleurs, le Liberia s’est félicité de la tenue, le 8 septembre 2021, d’élections générales – législatives, communales et régionales – “libres, équitables, transparentes et crédibles au Maroc, y compris dans le Sahara marocain”, notant que “le taux de participation de plus de 66% des électeurs pour élire leurs représentants démontre encore plus leur confiance dans le plan d’autonomie”.

Elle a saisi cette occasion pour mettre en avant la dynamique de développement socio-économique dans les Provinces du Sud, notamment au Sahara marocain.

Tout en se félicitant de la présence de 26 consulats généraux à Dakhla et Laâyoune, qui constitue une “preuve de confiance dans le plan d’autonomie”, la diplomate a indiqué que son pays encourage tous les États épris de paix à prendre des mesures similaires.

“Le Liberia se félicite en outre du respect total par le Maroc du cessez-le-feu au Sahara marocain, et saisit cette occasion pour appeler sans équivoque toutes les parties à revenir à l’accord global de cessez-le-feu, car la sécurité et la stabilité de toute la région sont en jeu”, a-t-elle dit.

La diplomate a, par ailleurs, exprimé “sa profonde préoccupation quant à la situation des populations des camps de Tindouf, en particulier les femmes et les enfants”, tout en dénonçant “les violations de leurs droits fondamentaux”.

Dans ce contexte, le Liberia a souligné la nécessité de procéder au recensement des réfugiés dans les camps de Tindouf, conformément au droit international humanitaire, au mandat du HCR et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.