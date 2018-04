Casablanca Finance City, une des meilleures places financières d’Afrique (SFI)

jeudi, 19 avril, 2018 à 7:57

-Propos recueillis par Naoufal Enhari-.

New York – Casablanca Finance City, hub financier d’excellence, constitue l’une des meilleures places financières d’Afrique en termes d’attractivité et d’investissement étranger, a affirmé mercredi à New York, Xavier Reille, Directeur Maghreb de la Société Financière internationale (SFI), bras financier du Groupe de la Banque Mondiale.

“Le Maroc est l’un des rares pays d’Afrique du Nord qui a un +investment grade+, un des pays les mieux placés dans le rapport Doing Businessde la Banque mondiale, et qui a un bon cadre d’investissement, avec une réglementation bancaire très performante”, a relevé M. Reille, dans un entretien à la MAP, en marge de sa participation à la conférence “Le Maroc, une passerelle vers l’Afrique” (Morocco, A Gateway to Africa) organisée au “Citi Executive Conference Centre” à New York.

Cette conférence, a-t-il estimé, est “très importante car elle démontre que le Maroc constitue déjà une passerelle d’entrée vers l’Afrique”. Elle est importante aussi pour se faire connaitre auprès des investisseurs institutionnels, et de mettre en avant les atouts de la place financière du Maroc, “qui en terme d’attractivité et d’investissements étrangers, est l’une des meilleures d’Afrique”.

“Tout cela rentre dans l’oreille des investisseurs et aide à accroitre l’investissement institutionnel au Maroc et donner ainsi un boost à l’économie, tout en facilitant l’intégration entre l’économie marocaine et l’économie africaine”, a expliqué le responsable de la SFI.

Evoquant, par ailleurs, la stratégie de la Société Financière Internationale pour le Maroc, M. Reille a souligné que cette stratégie vise justement à “aider les champions industriels marocains mais aussi les PME marocaines à conquérir les marchés africains”.

“Il s’agit de l’un des trois grands piliers de notre stratégie. Car on pense qu’au Maroc, la PME est le chainon manquant de l’économie, qu’il faut aider”, a-t-il expliqué, notant que ce qui aide réellement à créer de la croissance et de l’emploi dans une économie est le fait d’avoir un secteur des PME dynamique.

“Par conséquent, nous allons mettre le paquet sur l’aide aux PME marocaines, y compris pour exporter vers l’extérieur”, a-t-il assuré.

Organisée à l’initiative de la Bourse de Casablanca, en partenariat avec la Banque américaine Citi, et l’Ambassade du Royaume du Maroc aux Etats-Unis, cette importante conférence a réuni des gestionnaires de fonds et des hauts dirigeants d’entreprises marocaines cotées en bourse, ainsi que plusieurs responsables marocains, qui ont mis l’accent sur les atouts économiques et financiers du Royaume et les opportunités qu’il offre aux investisseurs étrangers, notamment ceux cherchant à élargir leur champ d’activité en Afrique.

Cette rencontre, tenue au prestigieux “Citi Executive Conference Centre” à Manhattan, a permis de fournir un aperçu global de l’économie marocaine et de ses derniers développements et mis la lumière sur les opportunités d’investissement offertes par le Maroc, non seulement en tant que hub industriel compétitif mais aussi en tant que passerelle vers l’Afrique.

La rencontre s’est déclinée en trois tables rondes ayant pour thèmes “Le Maroc à la croisée des chemins de la croissance et du développement”, “Le Maroc, un hub financier régional”, et “La finance verte”, suivies de discussions avec les présidents et PDG de grandes entreprises marocaines et d’autres institutions.