Casablanca: Ouverture des travaux d’un séminaire sur l’indépendance de la profession d’avocat

vendredi, 5 juillet, 2019 à 15:02

Casablanca – Les travaux d’un séminaire autour du thème “L’indépendance de la profession d’avocat à la lumière de l’indépendance du pouvoir judiciaire et des réformes législatives” se sont ouverts, vendredi, à Casablanca, en présence d’un parterre de choix de hauts responsables, de juristes et d’experts marocains et étrangers.

Tenu à l’initiative l’Ordre des avocats de Casablanca, en collaboration avec l’Union internationale des avocats (UIA) et l’Association des barreaux du Maroc, le séminaire se focalise sur la détermination exacte de la notion d’indépendance des “robes noires” dans ses portées conceptuelle et fonctionnelle, les principes généraux de cette notion et l’immunité dont devrait jouir l’avocat par la force de la Loi.

Les débats, qui s’étaleront sur deux jours, porteront, en outre, sur la mission des organisations professionnelles dans la consécration de l’indépendance de l’avocat, les propositions des barreaux du Maroc à cet effet et les nouveautés législatives se rapportant à cette profession.

En corrélation, les participants vont faire la lumière sur l’indépendance de la Justice, le rôle du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, les fondements constitutionnels de l’action du ministère public, ainsi que sur les mécanismes et garanties à même de consolider cette indépendance.