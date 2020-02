La cause palestinienne a toujours été au coeur des préoccupations du Maroc

jeudi, 6 février, 2020 à 10:39

Le Caire – Le Maroc n’a eu de cesse de défendre la cause palestinienne qui a été toujours au centre des préoccupations du Royaume, tout en appelant à l’instauration d’un Etat palestinien indépendant, avec Al Qods Est comme capitale, a assuré le conseiller du président palestinien aux affaires religieuses et aux relations avec les pays islamiques, Mohammed El Habach.

Les efforts consentis par le Royaume, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, en soutien à la question palestinienne ne sont pas une nouveauté, car les positions du Maroc ont été constantes en faveur de cette cause qu’il a toujours défendue dans les foras internationaux et régionaux, a-t-il déclaré mercredi à la MAP.

Selon M. El Habach, juge en chef de la Palestine, le Maroc n’a jamais dérogé à la position arabe unanime vis-à-vis de la question palestinienne, basée sur l’acceptation et le soutien de tout ce qui est approuvé par les Palestiniens eux-mêmes, faisant part de son estime pour la position exprimée par le Maroc aux côtés de la Palestine, notamment en “ces circonstances difficiles et critiques de l’histoire du peuple palestinien, après l’annonce par l’administration américaine d’un nouveau plan unilatéral de paix”.

La résolution de la question palestinienne est la clé de la stabilité au Proche-Orient, a-t-il martelé.

Outre l’appui politique soutenu, a-t-il mis en relief, il y a lieu de citer le soutien social et économique du Royaume à la Palestine, relevant que les efforts et initiatives de l’Agence Bayt Mal Al Qods, relevant du Comité Al Qods, présidé par SM le Roi Mohammed VI, est la preuve irréfutable de l’envergure et de la valeur du soutien marocain à la question palestinienne.

Ces efforts concernent principalement, a-t-il dit, la protection de la ville d’Al Qods contre les complots visant sa judaïsation et l’altération de son caractère culturel et religieux, sans oublier les efforts déployés par l’Agence Bayt Mal Al Qods en faveur des citoyens, en protection de la présence palestinienne, en appui aux familles maqdessies et la fourniture d’aides humaines visant à renforcer la lutte des maqdessis et contrer le plan israélien aspirant à resserrer l’étau sur les citoyens et les astreindre à quitter la ville sainte.