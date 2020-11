CDG: Les points clés du premier panorama des financements climat au Maroc

mercredi, 4 novembre, 2020 à 22:00

Casablanca – Voici les principaux points clés de la version intermédiaire du premier panorama des financements climat au Maroc, qui dresse l’état des flux financiers investis dans des projets climatiques d’adaptation et d’atténuation sur la période 2011-2018, présenté mercredi lors d’un webinaire, par la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).

– Le Maroc a investi 111,5 milliards de dirhams (MMDH) sur la période 2011-2018. Ces investissements ont concerné principalement les secteurs de la production de l’énergie centralisée, des transports et les projets d’adaptation essentiellement dans le secteur agricole.

– La contribution déterminée au niveau national estime les besoins d’investissement sur la période 2016-2020 à 74 MMDH par an, soit 60 MMDH par an de plus qu’aujourd’hui.

– Les acteurs publics marocains ont généré 5,6 MMDH d’investissement climat par an, soit 40% des investissements climats du pays. Au total, 74% des financements climats ont été mobilisés directement ou indirectement par les acteurs publics marocains.

– L’essentiel des investissements a porté sur la production des énergies renouvelables, les infrastructures des transports en commun, l’agriculture et la gestion de l’eau.

– La contribution du secteur privé représente 60% de l’ensemble des investissements climats en tenant compte de la commande publique. En dehors de la commande publique, ce taux est de 23%.

– Quant aux bailleurs de fonds internationaux, ils ont contribué au financement des investissements climats au Maroc à hauteur de 6 MMDH par an, soit plus de 43%. Les secteurs de l’énergie et du transport ont attiré plus de 90% de ces financements.