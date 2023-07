Célébration à Bruxelles de la Glorieuse Fête du Trône

dimanche, 30 juillet, 2023 à 19:17

Bruxelles – L’Ambassade du Maroc auprès du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg et la Mission du Royaume auprès de l’Union européenne et de l’Otan ont organisé, dimanche, une réception à l’occasion de la célébration du 24ème anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux ancêtres.

Cette cérémonie a été rehaussée par la présence de hauts responsables, ambassadeurs, représentants d’organisations internationales, attachés militaires, parlementaires, hommes d’affaires et plusieurs personnalités, ainsi que des membres de la communauté marocaine établie en Belgique.

A cette occasion, l’assistance a été nombreuse à exprimer à l’Ambassadeur du Maroc auprès du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, Mohammed Ameur, et au Chargé d’Affaires a.i à la Mission du Royaume auprès de l’UE et de l’Otan, Allal Ouazzani Touhami, ses sincères félicitations pour cette glorieuse fête nationale, faisant part de leur considération et leur grande estime pour les grandes réalisations accomplies par le Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

Dans une allocution de circonstance, M. Ameur a souligné que les 24 ans de règne du Souverain ont “profondément transformé le Maroc, pour en faire un havre de paix, de stabilité, de progrès et de prospérité, dans un environnement secoué par de grands bouleversements”, notant que cette exception marocaine est le produit de réformes politiques et économiques courageuses et des fondamentaux instaurés au lendemain de l’indépendance.

Le Royaume a connu un développement économique sans précédent, devenant l’un des pays africains qui attirent le plus d’investisseurs étrangers, a-t-il ajouté, relevant les réformes ambitieuses lancées sur le plan social, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation.

D’autre part, l’Ambassadeur a mis l’accent sur les “grands défis majeurs auxquels le Maroc est confronté et qui requièrent un haut degré de mobilisation et d’efforts”, évoquant les défis climatique, énergétique et social, pour lesquels des réformes d’envergure et des investissements importants sont mis en œuvre.

Par ailleurs, le diplomate a souligné que le Maroc, sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, a fait de son engagement en Afrique un choix stratégique et prioritaire. “En vingt ans, le Maroc est devenu un acteur global et incontournable dans le continent”, a-t-il estimé.

“La présence marocaine, l’expertise et le savoir des entreprises nationales constituent aujourd’hui un atout pour l’Europe, pour développer un partenariat tripartite où le Maroc renoue avec son rôle historique de pont entre l’Afrique, la Méditerranée et l’Europe”, a-t-il dit.

Et d’ajouter que l’engagement du Royaume “n’a d’égal que son attachement à arrimer notre pays à son voisinage européen”, relevant qu’il s’agit-là d’un choix que le Maroc a pris précocement et qui fait de lui aujourd’hui le seul pays du sud de la Méditerranée qui jouit d’un statut avancé avec l’Europe.

A cet égard, il a noté que la signature récente avec le Maroc du premier partenariat vert de l’UE en dehors de l’Europe, témoigne de la solidité des liens entre les deux parties et des perspectives prometteuses de leur partenariat, relevant par la même occasion la qualité des relations entre l’Otan et le Maroc, “pays fiable, pourvoyeur de stabilité et d’opportunité au voisinage de l’Europe”.

Dans le même sens, M. Ameur a indiqué que les relations entre le Maroc, la Belgique et le Luxembourg ont enregistré ces dernières années “un bond en avant sans précédent”, exprimant la reconnaissance des Marocains pour “le soutien apporté par les deux gouvernements belges et luxembourgeois au plan marocain d’autonomie dans les provinces du Sud, qui bénéficie d’un soutien sans précédent de la part de la communauté internationale”.